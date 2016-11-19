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'Cinsel istismar önergesi'ne karşı yazarlar ve sanatçılar tek ses oldu: Tecavüz meşrulaştırılamaz!

Cinsel istismar suçu kapsamında çıkarılan yasa tasarısı hakkında, sanatçı ve yazarlar sosyal medya üzerinden #TecavüzMeşrulaştırılamaz etiketiyle tepki yağdırdı

19 Kasım 2016 03:09

Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'na geçici madde eklenmesi amacıyla AKP'den gelen önergeye sanatçı ve yazarlar sosyal medya hesapları üzerinden, #TecavüzMeşrulaştırılamaz etiketiyle sert tepki gösterdi.

Meclis’te oylanan ve AKP milletvekillerince kabul edilen önergeyle; cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16 Kasım 2016’ya kadar işlenen cinsel istismar suçunda, mağdurla failin evlenmesi durumunda Ceza Muhakemesi Kanunu'nda (CMK) koşullara bakılmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmişse cezanın infazının ertelenmesine karar verilecek.

Kültür Servisi'nde yer alan habere göre, salı günü yeniden Meclis'te görüşülecek tasarının Meclis gündemine gelmesine sosyal medyadan tepki yağdı. #TecavüzMeşrulaştırılamaz etiketiyle yapılan paylaşımlara sanatçılar, yazarlar da katıldı ve tepkilerini dile getirdi.

Twitter üzerinden #TecavüzMeşrulaştırılamaz etiketiyle yapılan ünlü paylaşımları şöyle:

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