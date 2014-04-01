NATO'dan Rusya'ya yaptırım kararı

NATO üyesi ülkelerin, Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesine nasıl tepki gösterileceğine dair bir araya geldiği toplantıdan, Rusya ile her türlü 'uygulamalı sivil ve askeri işbirliğini' askıya alma kararı çıktı.

Karar, Rusya'yı "acilen uluslararası hukuka uygun adımlar atmaya çağıran" NATO dışişleri bakanlarının toplantısında alındı.

NATO ve Ukrayna tarafından yapılan ortak açıklamada, Ukrayna ile işbirliğinin derinleştirileceği ve savunma reformlarının güçlendirileceği belirtildi.

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, iki günlük bir zirve için bugün Brüksel'de bir araya geldi. Bakanlar, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin ardından nasıl bir tepki gösterileceğini ve bu gelişme karşısında sarsılan doğu ülkelerinin güvence altına alınması için nasıl önlemlere başvurulacağını görüşüyor.