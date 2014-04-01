Rusya – Batı gerginliği sürüyor



NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Rusya'nın Ukrayna'nın doğu sınırındaki askerlerini henüz geri çekmeye başlamadığını söyledi. Rasmussen Brüksel'de NATO ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, “Rusya'nın birliklerini geri çektiğini ne yazık ki teyit edemem” dedi. “Bizim gördüklerimiz bu yönde değil” diyen Rasmussen, Rusya'nın gerginliğin yatıştırılmasına katkı sağlamadığı eleştirisinde bulundu.

Rusya, pazartesi günü Ukrayna'nın doğu sınırında konuşlandırılan 40 bin dolayındaki askerin kısmen geri çekilmeye başlandığını açıklamıştı. Kırım'ın Rusya'ya ilhakının ardından, Rusya'nın nüfusun çoğunluğunu Rus kökenlilerin oluşturduğu Ukrayna'nın doğu ve güney bölgelerinde de benzer bir taktiği kullanmasından endişe ediliyor.

Almaya savaş uçağı gönderecek

Bugün Brüksel'de yapılan dışişleri bakanları toplantısında da Ukrayna konusu ele alınıyor. NATO özellikle Baltık ülkeleri ve Doğu Avrupa'daki üyelerinde destek sağlamak istiyor. NATO, Polonya ve Romanya'ya hâlihazırda AWACS keşif uçakları gönderdi. ABD ise Polonya'ya savaş uçakları gönderildiğini duyurdu.

Baltık ülkelerinin askeri açıdan desteklenmesine Almanya da altı adet savaş uçağı göndererek desteklemeyi planlıyor. Uçakların Estonya, Letonya ve Litvanya hava sahasının daha sıkı bir şekilde gözetlenmesi amacıyla kullanılması hedefleniyor. NATO diplomatlarının verdiği bilgilere göre, Almanya NATO Genel Merkezi'ne bu konuda desteğe hazır olduğunu tebliğ etti.

Ukrayna'ya gözdağı

Öte yandan Rusya, Ukrayna'yı olası bir NATO üyeliğine karşı uyardı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, geçmişte bu tür yakınlaşmaların olumsuz etkileri olduğu bildirildi. Açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki diplomatik ilişkilerin bu nedenle askıya alındığı belirtildi ve Ukrayna toplumunun da bu nedenle bölünme yaşadığına dikkat çekildi.

Rusya ayrıca doğalgaz fiyatlarını da kullanarak Ukrayna üzerindeki baskıyı artırıyor. Nisan ayının başlamasıyla birlikte, Rusya'nın doğalgaz şirketi Gazprom doğalgazın Ukrayna'ya satış fiyatına yüzde 44 oranında zam yaptı. Açıklamada, kriz öncesi üzerinde uzlaşılan tarifenin geçerliliğini yitirmesi buna gerekçe gösterildi.