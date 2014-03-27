Obama: Rusya'yı silah zoruyla Kırım'dan çıkaramayız

Avrupa turuna çıkan ABD Başkanı Barack Obama, Kırım krizine ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaşananları yeni bir soğuk savaş olarak nitelemek doğru olmaz. Rusya'yı silah zoruyla Kırım'dan çıkaramayız"dedi.

Avrupa temaslarını sürdüren ABD Başkanı Barak Obama, Belçika'nın başkenti Brüksel'de. Avrupa Birliği zirvesine katılan Obama, toplantı sonrası Avrupa Konseyi Başkanı Herman Von Rompuy ile basının karşısına geçti.

Toplantıda Rusya'nın Ukrayna'da daha ileri gitmesi durumunda alınacak önlemleri konuştuklarını belirten obama, bu önlemlerin özellikle Rusya'nin enerji sektörüne yönelik olacağını vurguladı.

Toplantı sürdüğü sıralarda bina önünde toplanan aktivistler, liderler aleyhine gösteri düzenledi ve savunma bütçelerinin azaltılmasını talep etti.

Daha sonra NATO Genel Sekreteri Andreas Fogh Rasmussen'le bir araya gelen Obama, Ukrayna ve Rusya arasında gerilimin tırmanmanması halinde birliğin atacağı adımları değerlendirdi.

'Silahla çıkaramayız'

Yaşananları yeni bir soğuk savaş olarak nitelemenin doğru olmayacağını belirten ABD Başkanı, “Rusya'yı silah zoruyla Kırım'dan çıkaramayız” dedi.

Obama, “Rusya'nın Kırım'dan çıkarılması ya da bölgede tansiyonun düşürülmesi için askeri yollar kullanmak işe yaramaz. Ancak hep birlikte tepkimizi göstermeye devam ettikçe, Rus halkı güvenlik, refah ve itibarın kaba kuvvetle elde edilemeyeceğni anlayacaktır” dedi.

Avrupa turuna devam eden Obama, bugün de İtalya'nın başkenti Roma'da temaslarda bulunacak.