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Dünya
Deutsche Welle

AB ve ABD'den Kırım mesajı

Brüksel’de AB yetkilileriyle bir araya gelen Obama, AB ve ABD’nin Kırım’daki kriz konusunda aynı görüşü paylaştıklarını söyledi. Görüşmede Rusya’ya karşı yaptırımların sertleştirilmesi de ele alındı.

26 Mart 2014 22:10


Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ve Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, Brüksel'de ABD Başkanı Barack Obama'yı ağırladı. Üç lider arasındaki görüşmelerin odak noktasında Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi vardı.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'un Kırım Yarımadası’ndaki 193 üste Rus bayrağının asıldığını açıklamasından birkaç saat sonra bir araya gelen Obama, Van Rompuy ve Barroso, eğer gerginlik daha da tırmanırsa Rusya'ya karşı yaptırımların sertleştirilebileceğine dikkat çektiler.

Obama, Rusya'nın enerji sektörüne yönelik bazı yaptırımların gündeme gelebileceğini dile getirdi. ABD ve AB'nin bu konudaki işbirliğinin şu ana dek oldukça iyi olduğunu ifade eden Obama, Moskova'nın tutumundan vazgeçmemesi halinde izolasyonun daha da derinleşeceğini ifade etti. Obama, "Rus liderler, Kırım'daki eylemleriyle Avrupa ve ABD arasındaki ayrılığı artırmayı amaçladılarsa bunu yanlış hesapladılar" diye konuştu.

Van Rompuy ise Rusya'nın, Kırım'ın referandum sonrası Rusya'ya katılmasıyla birlikte ortaya çıkan krize Ukrayna ile diplomatik bir çözüm bulması için hâlâ zamanı olduğunu belirtti. Van Rompuy, Kırım'ın Rusya'ya ilhakını tanımayacaklarını bir kez daha dile getirdi.

Üç lider arasındaki görüşmede ayrıca ABD ve AB arasında müzakereleri devam eden serbest ticaret anlaşması ve bunun enerji politikaları üzerindeki etkileri de ele alındı.

"Özgürlüğümüz bedava değil"

Obama, Brüksel'de NATO yetkilileriyle de bir araya geldi. Bazı NATO üyelerinin savunma harcamalarında yaptıkları kesintiden duyduğu endişeyi dile getiren Obama, NATO'nun güvenilir, etkili, caydırıcı güce sahip olmasının öneminin altını çizdi. Obama, "Özgürlüğümüz bedava değil" ifadelerini kullandı.

NATO'nun kendini Rusya'ya karşı kırılgan hisseden ülkelerde varlık göstermesi gereğine dikkati çeken Obama, nisan başında toplanacak NATO dışişleri bakanlarından planları güncellemelerini istediğini ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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