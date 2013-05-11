NATO Reyhanlı'daki saldırıyı kınadı

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde belediye binası yakınlarında 15 dakika arayla iki patlamada 42 kişinin öldüğü 29'u ağır 100 kişi yaralandığı olayla ilgili, NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, yazılı açıklama yaptı. Rasmussen, "Çok sayıda kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıları kınıyorum. Bu alçak eylemler sivillerin hayatına bütünüyle saygısızlığı göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Patlamalarda ölenlerin ailelerine ve sevenlerine başsağlığı dileyen ve yaralıların acısını paylaşan Rasmussen, Türkiye halkı ve makamlarıyla tam dayanışma içinde olduklarını belirtti.