Reyhanlı'da meydana gelen patlamalarda ölü sayısı 43'e yükseldi

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirilen 2 bombalı saldırıda ölü sayısı 43'e yükseldi. 100 kişinin de yaralandığı saldırıda, ilk incelemelere göre plastik patlayıcı kullanıldığı tespit edildi.

Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesi öğle saatlerinde şiddetli iki patlamayla sarsıldı. Bombalı araçla yapılan saldırılar, ilçede büyük panik yarattı.

Bombalı saldırılardan ilki, Reyhanlı Belediye binası önünde meydana geldi.

Bu patlamadan 15 dakika sonra ise PTT binasının bulunduğu Cumhuriyet Caddesi’nde ikinci bir patlama daha yaşandı.

İki patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla Reyhanlı ve Hatay'daki hastanelere taşındı. Bölgeye ambulans helikopter ve uçak da gönderildi.

Uzaktan kumandalı plastik patlayıcı

Yapılan ilk incelemelerde saldırıda kullanılan patlayıcıların Cilvegözü sınır kapısında kullanılan plastik patlayıcıya benzer nitelikte olduğu tespit edildi.

Oldukça yüklü miktarda olduğu belirlenen patlayıcının Türkiye'ye minibüsle sokulduğu ve uzaktan kumandayla patlatıldığı belirtildi.

Belediye Başkanı'ndan açıklama

Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, "Belediye binası ile postane merkezi önünde iki ayrı patlamanın meydana geldi. Patlamanın şekli ile ilgili henüz tam bir bilgiye sahip değiliz. Antakya'dan olay yerine intikal etmek üzere yola çıktım" dedi.

Belediye binası yakınındaki ahşap bir ev patlamanın etkisiyle çöktü. Patlamanın etkisiyle ilçede elektrikler de kesildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Patlamanın şiddetiyle çevrede büyük panik yaşanırken Atatürk Caddesi'nde toplanan Türk gençler yoldan geçen Suriyelilere saldırdı. Onlarca kişi, yaya ve araçlarla geçen Suriyelilere saldırması üzerine olay yerine gelen polisler havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

Ergin: Bir bomba yüklü araç daha var

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, son olarak yaptığı açıklamada ölü sayısının 30'dan fazla olduğunu yaralı sayısının ise 100 civarında olduğunu söyledi.

Reyhanlı'da 500 metre ara ile meydana gelen iki patlamada ölenlerin sayısının 30'a çıktığı, yaralı sayısının ise sürekli arttığı kaydedildi. Bomba yüklü 4 araçta meydana gelen patlamanın ardından ilçeye çok sayıda ambulans ve güvenlik ekibi sevk edildi. İlçede bomba yüklü bir aracın daha bulunduğu iddia edilirken, kente Hatay merkezden sinyal kesici cihazların gönderildiği belirtildi.

Gül: Uyanık ve dik olunmalı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki patlamalara ilişkin provokasyonlara karşı uyanık ve dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi.

Muammer Güler: 40 kişi öldü

NTV'ye konuşan İçişleri Bakanı Muammer Güler, patlamalarda 40 kişinin yaşamını yitirdiğini, 29'u ağır 100 kişinin de yaralandığını söyledi.

Güler şunları söyledi:

"Patlamaların şiddetli olması nedeniyle ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. Patlamaların etkisiyle ahşap bir evin çöktüğü belirtildi. Bölgedeki 8 araç hurdaya döndü, çok sayıda bina da zarar gördü. Ekipler, hasar gören evlerin enkazında kalanlar olma ihtimali nedeniye çalışma yapıyor.

Olayın ardından ilçede elektrikler kesilirken, vatandaşlar ilçeyi terk etmeye başladı.

Bölgedeki ekipler, patlamaların nedenine ilişkin ayrıntılı bir şekilde inceleme yapıyor."

Arınç: Allah cezalarını versin

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Bütün milletimize geçmiş olsun. Çok üzgünüz. Bu mübarek günde Allah onların cezasını versin. Umuyorum ki ölü sayısı artmasın.. Eğer bu saldırıyı Suriye'nin yaptığın anlaşılırsa gereken yapılır" dedi.