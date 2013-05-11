Erdoğan: Çözüm sürecini hazmedemeyenler yapmış olabilir

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Reyhanlı'daki patlamalara ilişkin, "Çözüm sürecini hazmedemeyenler bu tür eylemler içerisine girebilir" dedi.

Başbakan Erdoğan, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki patlamalara ilişkin, Beşiktaş'taki Shangri-La Bosphors Otel'in açılışının ardından gazetecilerin Reyhanlı'daki patlamalara ilişkin soruları, üzerine şöyle konuştu:

"Az önce aldığım son bilgilerde, maalesef bu vahşette, şu anda 20 kadar ölümüz var ve 46 kadar yaralı var. Bu yaralarının içerisinde maalesef ağır yaralıların sayısı dikkat çekici. Her an ölüm sayısı artabilir. Şu anda gerek Hatay Valim gerekse oradaki tüm istihbarat birimlerimiz, olayın kimler tarafından yapıldığı üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Ben buradan tüm Reyhanlı'daki kardeşlerime şu mesajı göndermek istiyorum. Bu süreç hassas bir süreç. Özellikle çözüm süreci diye ülkemizde yeni bir dönemi başlattık ve bu yeni dönemi hazmedeyemenler, ülkemizdeki bu özgürlük havasının teneffüs edilmesine ne yazık ki olumlu bakamayanlar, bu tür eylemler içerisine girebilir."

Sabırlı olacağız ve bu süreci inşallah aşacağız

Erdoğan, Hatay'ın Suriye sınırında ve hassasiyetleri olan bir il olduğuna işaret ederek, "Buradaki hassasiyetleri kaşımak suretiyle de bu tür adımlar atılabilir. Bildiğiniz gibi burada da 20-25 bin Suriyeli sığınmacı kamplarımızda yaşıyor veya oralardan gelip şu anda bizim misafirimiz durumunda olanlar var. Bunları hazmedememek gibi bir süreç de olabilir. Bunu gerekçe göstererek de orada bu havayı tahrik etmek isteyenler olabilir. Bu konularda da çok çok dikkatli olmamız lazım. Çok çok hassas olmamız gerekir diye düşünüyorum" diye konuştu.

Olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dileyen Erdoğan, "Sabırlı olacağız ve bu süreci inşallah aşacağız. Şu anda gerek Hatay milletvekili olan Adalet Bakanım gerek İçişleri Bakanım gerekse Sağlık Bakanım, onlar da hareket halindeler. Biz de burada arkadaşlarımızla değerlendirme halindeyiz. Biz de buradan süreci takip edeceğiz" dedi.

Erdoğan, "Bombalı iki araç olduğu söyleniyor. Patlamanın nedenine ilişkin net bilgi var mı?" sorusuna, "Şu anda net bir şey yok, çünkü durum orada biraz karışık. Netleştikçe arkadaşlarımız gereken açıklamaları yapacak" yanıtını verdi.

Erdoğan'ın yarınki programı iptal

Öte yandan Başbakan Erdoğan'ın katılımıyla yarın Tekirdağ'da gerçekleştirilmesi planlanan AK Parti Gençlik Şöleni iptal edildi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı program, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen müessif olaydan dolayı iptal edilmiştir. Bu vesileyle söz konusu olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz."