TSK'dan Reyhanlı açıklaması: Gözünü kan bürümüş odaklarca yapılan saldırı

Genelkurmay Başkanlığı'ndan Reyhanlı'daki patlamalara ilişkin yapılan açıklamada, "Gözünü kan bürümüş odaklarca masum kişilere yönelik yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz" denildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen, insanlıktan nasibini almamış, vicdanı kararmış, gözünü kan bürümüş odaklar tarafından masum kişilere yönelik olarak yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aile yakınlarına sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."