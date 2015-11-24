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NATO: Müttefiklerimizden gelen bilgiler, Türkiye'nin bilgilerinin doğruluğunu gösteriyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, düşürülen Rus savaş uçağı ile ilgili açıklama yaptı

24 Kasım 2015 21:58

Türkiye'nin Rus savaş uçağını, Suriye sınırında düşürmesinin ardından NATO, Türkiye'nin çağrısıyla olağanüstü toplandı. Toplantının ardınan açıklama yapan  NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, risklerin azaltılması çağrısında bulundu. Ortak düşmanın IŞİD olması gerektiğini ifade eden Stoltenberg, "Müttefiklerimizden aldığımız bilgiler Türkiyenin verdiği bilgilerle aynı doğrultuda" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg'ün gazetecilerin sorularuna verdiği yanıtlar şöyle:

Müttefiklerimizden gtelen bilgiler, Türkiye’nin açıklamasıyla tutarlı bilgiler. 

Rusya ve Türkiye arasındaki gerilim tırmanırsa, NATO’nun pozisyonu nasıl olacak?

Şu aşamada gerilimin düşürülmesi çağrısında bulunduk, hepimizi kaygılandıran çok ciddi bir olayla karşı karşıyayız. Moskova ve Ankara arasında birtakım temaslar sağlandı, bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Bu olayın da ötesinde, benzer birtakım durumlardan kaçınmak ve engellemek için mekanizmalar üzerine çalışılması gerektiğini düşünüyoruz. Şeffaflığı, tahmin edilebilirliği ve riskin azaltılmasını gündeme getirdik. Şu aşamada yapılması gereken NATO sınırlarında karşı karşıya kaldığımız bu yeni güvenlik durumu, güvenlik riskini azaltmamız gerektiğini gösteriyor.

 

Muhalifler ve Rusya’nın durumu 

 

Ortak düşman IŞİD olmalı. Rusya da dahil olmak üzere hepimizin bu üst amaç üzerinde mutabık kalması ve bu yönde çaba göstermesi çok önemli. Oysa Rusya’nın bugüne kadar düzenlediği saldırılara bakarsak bu saldırılarda IŞİD’in olmadığı noktaların hedef alındığını görüyoruz.

Ruslarla temasa geçtiniz mi?

Ankara ve Moskova arasında bir temas sağlandı, NATO ve Rusya arasında doğrudan bir temas gerçekleşmedi. Biz müttefikimiz Türkiye’yle temas kurduk, onlar da Rusya’yla temasa geçti.

Detaylar konusunda biraz temkinli olacağım.Müttefiklerimizden aldığımız bilgiler Türkiyenin verdiği bilgilerle aynı doğrultuda. 

 

Davutoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

 

Başbakan Davutoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü. Bu sabah SU-24 Tipi uçağın hava sahasını ihlali ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Detayları bilgilerin Brüksel'de toplanan NATO Konseyi toplantısında müttefikler ile paylaşılacağını ifade etti.

NATO elçileri Türkiye'ye itidal çağrısı yaptı.

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