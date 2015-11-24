ABD: Rus uçağının düşürülmesinde dahlimiz yok

Türkiye'nin Rus savaş uçağını düşürülmesiyle ilgili ABD’den yapılan ilk açıklamada, “Rus savaş uçağının Türkler tarafından düşürülmesi olayına ABD güçleri dahil olmamıştır” dendi.

Türkiye-Suriye sınırında Rusya’ya ait bir savaş uçağının düşürülmesinin ardından ABD’den ilk açıklama geldi.

Bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, "Rus savaş uçağının sınır ihlali yaptığı konusunda Türk yetkililer tarafından bilgilendirildiklerini söyleyerek uçağın düşürülmesi konusunda ABD güçleri rol oynamadı" dedi.

NATO’dan açıklama

Rus savaş uçağının düşürülmesiyle ilgili NATO da açıklama yapmıştı. Açıklamada, “Sınır ihlali yapan uçağın düşürülmesi durumunu yakından takip ediyoruz. Türk yetkililer ile irtibat halindeyiz” denilmişti.

NATO, Türkiye’nin talebi üzerine Türkiye saatiyle 18.00’de olağanüstü toplanma kararı aldı.

ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Rus uçağını uyardığını doğruladı

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, Türk pilotların Rus uçağını 10 kez uyardığını doğruladı.