Rusya: Pilotlardan biri 'yerden açılan ateş sonucu' öldü, diğerinin akıbeti ise bilinmiyor

Türkiye hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle TSK tarafından düşürülen Rus uçağının pilotlarını akıbeti ve uçağın nereye düştüğü konusunda Rusya'dan ve Türkiye'den farklı iddialar ortaya atıldı. Türkiye "sınır ihlali var" derken; Rusya ,"Uçak, Suriye topraklarında düşürüldü" açıklamasını yaptı; Reuters'e konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili ise "Rus uçağının sınır ihlali yaptığını teyit ettiklerini ancak bu ihlalin birkaç saniye sürdüğünü" iddia etti.

Türk yetkililer, düşürülen uçağın paraşütle atlayan ve bölgedeki Türkmenler tarafından öldürüldüğü iddia edilen 2 pilotun ise hayatta olduğunu açıkladı ancak Rusya Genelkurmay Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise pilotlardan birinin yerden açılan ateş soucu hayatını kaybettiği, diğer pilotun akıbetinin ise bilinmediği belirtildi.

Rusya: Pilotlardan biri 'yerden açılan ateş sonucu' öldü, diğerinin akıbeti bilinmiyor

RIA Novosti’nin haberine göre, Rusya Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamanın satır başları şöyle:

-Pilotlardan biri, yerden açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

-İkinci pilotun kaderi hala belirsizliğini koruyor. Pilotları kurtarması için gönderilen helikopter vuruldu, acil iniş yaptı; içinde bulunan askerlerden biri hayatını kaybetti.

-Türkiye’yle askeri iletişim hasar gördü.

Türkiye: Pilotlardan ikisi de hayatta

Reuters’e konuşan üst düzey bir Türk yetkilinin, “İki pilotun hayatta olduğu bilgisini alan birimlerimiz, pilotları ‘muhalifler’in elinden güven içinde almak için çalışmalarını sürdürüyor” dediği iddia edildi.

Doğan Haber Ajansı'na bilgi veren Başbakanlık kaynakları da, Suriye sınırında düşürülen uçağın 2 pilotunun sağ olduğunu teyit ettiklerini, pilotların muhaliflerin elinde olduklarını belirterek, kurtarılmaları için ilgili birimlerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Çelişkili açıklamalar

Suriye Türkmen Bölgesi’ndeki Türkmen 2’nci Sahil Tümen Komutan Yardımcısı olduğu iddia edilen Alpaslan Çelik, "Pilotlar paraşütle inerken vurduk. Cesetleri burada" açıklamasını yapmıştı.

Bölgede yayın yapan Al Rai'nin Direktörü Elijah J. Magnier de gün içinde pilotlardan birinin öldürüldüğünün teyit edildiği bilgisini geçmişti. Kişisel Twitter hesabından Türkiye'nin Suriye sınırında düşürdüğü Rus savaş uçağından paraşütle atlayan pilotlardan birine ait olduğu iddia edilen bir cesedin fotoğrafını paylaşan Magnier, pilotun ölümünün teyit edildiğini belirtti. Pilotun ölümüyle ilgili bir video da dolaşıma sokulmuştu.