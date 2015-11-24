Obama: Türkiye'nin kendini savunma hakkı var

ABD Başkanı Barack Obama ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Paris'te geçen hafta meydana gelen terör saldırılarının ardından Beyaz Saray'da bir araya geldi. Türkiye'nin Suriye sınırında düşürdüğü Rus savaş uçağına ilişkin değerlendirmede bulunan Obama, Türkiye'nin kendi hava sahasını savunma hakkı olduğunu belirtti. Rusya'nın IŞİD karşıtı koalisyonda yer alabileceğini ifade eden Obama, "Rusya, tüm enerjisini IŞİD’e yöneltirse riskler azaltırmış olur" değerlendirmsinde bulundu. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşebileceğini açıklayan Obama "Suriye’de kapsamlı bir hükümetin unsuru olabilecek ılımlı muhalifler Rusya tarafından hedef alınınca sıkıntılar yaşanıyor" ifadesini kullandı.

Paris'teki saldırıları kınayan Obama, Fransa'nın önümüzdeki 2 yıl içinde 30 bin mülteciyi daha kabul edeceğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande da ABD, Rusya, Fransa, Türkiye başta olmak üzere tüm ülkelerin IŞİD'e karşı ortk hareket etmesi gerektiğini savundu. IŞİD’in bulunduğu her yerde yok edilmesi gerektiğini söyleyen Hollande, “Obama ve ben, IŞİD’e karşı Suriye ve Irak’taki saldırıların yoğunlaştırılmasına karar verdik” dedi ve Türkiye-Suriye sınırının Avrupa’ya terörist grupların geçişine engel olmak için bir an önce kapatılması gerektiğini ifade etti.

‘Göçmenlerle teröristleri aynı kefeye koymadığını’ vurgulayan Hollande, “Yine de sınırları kontrol etmemiz gerekiyor” dedi.

"İnsanı sorunlar ve güvenliğin sağlanması birbirinden bağımsız değil"

Obama'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Önümüzdeki 2 ay içinde 30 bin mülteci kabul edilecek. Amerikalılar da aynı şekilde güvenlik önlemlerine maruz kaldılar, bundan sonrası için de insani sorunumuz ve güvenliğimizi sağlamak gibi görevlerimiz var ve bunlar birbirlerinden bağımsız değil.

Fransız halkının armağanı olan sözler bar, hepimiz öneminin bilincindeyiz; “özgür olma arzusu”. Bizi Fransa’yla birleştiren de bu özgürlük değerleri.

Paris halkını selamlayarak sözlerime son vermek istiyorum. Gündelik hayatlarına devam ettiler, bir araya geldiler, meydanda toplandılar, bir tanesi “Korkmamız gerektiğini onlara gösterelim” dedi.

Gelecek hafta dünya liderleriyle birlikte Paris’teki zirveye katılacağım. Bu güçlü bir mesaj vermiş olacak teröristlere. Hayat tarzımıza karşı birçok tehditle karşı karşıya kaldık. Bizim yaşam tarzımız daha güçlü, tek vücut halinde durduk. Hiç kimse bir yanılgıya düşmesin, biz kazanacağız, IŞİD gibi gruplar kaybedecek.

Fransa çok yaşa, Amerika çok yaşa!

Hollande: Teröristlerin geçmemesi için sınır kapatılmalı

Öncelikle Obama’ya gösterdiği dayanışmadan ötürü çok teşekkür ediyorum, saldırılardan hemen sonra bir açıklama yapmıştı ve kendisi beni ilk arayan lider oldu, Fransa’nın yanında olduğunu gösterdi, anlattı. Fransa’nın yanındayız Amerika olarak dedi ve terör karşısında tek vücut olarak durmamız gerekiyordu. Amerikan halkının bize gönderdiği mesajlar, çiçekler, bayraklar ve anma törenlerindeki mumları gördük.

11 Eylül sırasında hepimiz kendimizi Amerikalı gibi hissetmiştik, Paris’te ise herkes, “Hepimiz Fransızız” demişti.

Tabii ki hepimizin bambaşka tarihleri, geçmişi, kültürü var ama hep aynı değerleri ve özgürlüğe inancı paylaştık.

13 Kasım’da Fransa, bir saldırıyla karşı karşıya kaldı ve hatta Fransa’nın temsil ettiği değerler saldırıyla karşı karşıyaydı, bu saldırının hedefindeydi. Fransa’yı hedef alarak bu teröristler, bu katiller aslında dünyayı hedef aldılar.

Bataclan’da konser salonunu hedef aldıklarında içeride pek çok sivil vatandaş, en az 20 ülkeden insanlar vardı. Bu insanların hepsinin yaşan tarzları konusunda bambaşka düşünceleri vardı. Hayatını kaybedenlerin arasında ABD’li bir öğrenci de vardı.

Bataclan’daki saldırıda farklı kültürler bir araya gelmişlerdi, teröristler bunu hedef aldılar. Şu anda, büyük kaynakları olan bir terör örgütüyle karşı karşıyayız. İnsan ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ediyoruz. Kuveyt, Türkiye, Mısır, Rusya; hepsini hedef alan bir örgütten bahsediyoruz.

Düşürülen Rus savaş uçağı

Obama ve Hollande bir gazetecinin sorusu üzerine Türkiye'nin Suriye sınırında Rus savaş uçağını düşürmesi ile ilgili olarak değerlendirmede bulundu.

Obama'nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la doğrudan iletişim kurmayı bekliyorum. Diğer ülkelerin de olduğu gibi Türkiye’nin kendi topraklarını ve hava sahasını koruma hakkı vardır.

Türkiye ve Rusya ilertişimde olmalı

Rusların ve Türklerin birbirleriyle konuşmaları ve tekrarlanmaması, bölgede gerilimin tırmanmaması için iletişimde olmaları gerekiyor. Bu bizi, uzun süredir karşı karşıya olduğumuz soruna da götürüyor. Rusya, bölgede Türkiye sınırına yakın operasyonlar yapıyor ve Türkiye de dahil olmak üzere bölgedeki ülkelerin desteklediği ılımlı muhalifleri hedef alıyorlar. Rusya, tüm enerjisini IŞİD’e yöneltirse riskler azaltırmış olur.

Rusya, IŞİD karşıtı koalisyonun bir parçası olabilir

Rusya, bu geniş tabanlı koalisyonun bir parçası olabilir, biz hiçbir zaman Rusya ya da diğer ülkelerin ya da görüş farklılığımızın olduğu ülkeler bu sürecin bir parçası olmasın demedik.

Asıl zorluk, Rusya’nın IŞİD’den ziyade, Esad’ı desteklemeye odaklanıyor olması. Viyana sürecine odaklanılması, siyasi sürece odaklanılması gerekiyor. Bir yandan ba IŞİD’le mücadeleye odaklanılması gerekiyor; işbirliği gerçekleşene kadar bu süreç çok zor olacak. Suriye’de kapsamlı bir hükümetin unsuru olabilecek ılımlı muhalifler Rusya tarafından hedef alınınca sıkıntılar yaşanıyor.

Hollande: IŞİD’le mücadeleye odaklanmalıyız

ABD, Fransa, Türkiye ve Rusya başta olmak üzere tüm ülkelerin IŞİD ile mücadeleye odaklanması gerektiğini kaydeden Hollande şöyle konuştu:

"Bugün meydana gelen olay son derece ciddi ve tabii ki üzüntü duyuyoruz. NATO da toplandı, Türkiye’yle de daha fazla bilgi sahibi olmak için görüşmelerimiz devam ediyor. Türk hava sahasında meydana gelen bu olaydan sonra gerilimi tırmandırmamalıyız. IŞİD’le mücadeleye odaklanmalıyız. Biz, Türkiye, Ruslar, hepimiz IŞİD’le mücadeleye odaklanmalıyız. Suriye krizine bir çözüm buılunması gerekiyor.

Obama ve ben, IŞİD’e karşı Suriye ve Irak’taki saldırıların yoğunlaştırılmasına karar verdik."

‘Göçmenlerle teröristleri aynı kefeye koymadığını’ vurgulayan Hollande, “Yine de sınırları kontrol etmemiz gerekiyor” dedi.