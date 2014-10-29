NASA Antares'in infilakıyla ilgili soruşturma başlattı

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmesi planlanan ve yedek malzeme taşıyan insansız Amerikan roketi Antares'in infilak etmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Orbital Sciences şirketince imal edilen Antares, ABD'nin Virginia eyaletindeki Wallops tesislerindeki rampadan fırlatılmasından birkaç saniye sonra infilak etti. Yük roketinde meydana gelen patlamanın nedeni henüz anlaşılamadı. Olayda yaralanan olmadı. Antares'in aslında pazartesi günü fırlatılması planlanmıştı, ama deniz kıyısındaki tesisleri çevreleyen tehlikeli bölgede bir yatın saptanması üzerine fırlatma tarihi ertelendi.

Rokette Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki 6 astronota götürülecek 2.200 kilogram malzeme bulunuyordu. Bu malzemeler arasında, astronotların insan beynindeki kan dolaşımı konusunda deneyler yapabilmesi için gerekli araç gereç ile meteor tahlili yapılmasında kullanılacak cihazlar da vardı.

Yetkililer, Antares'in paket yemek ve dondurularak kurutulmuş besin maddeleri de taşıdığını kaydetti.

Soruşturmada roketi fırlatma rampasından ayıran AJ-26 motorları üzerinde de durulacak

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Orbital Sciences genel başkan yardımcısı Frank Culbertson, "Umarız kısa sürede ne olduğunu anlayacağız ve işleri yeniden yoluna sokacağız" dedi. Rusya uzay dairesi de bugün Uluslararası Uzay İstasyonu'na kendi roketini fırlattı. BBC Bilim muhabiri Jonathan Amos, yürütülecek soruşturmada roketi fırlatma rampasından ayıran AJ-26 motorları üzerinde de odaklanılmasının beklendiğini söyledi.