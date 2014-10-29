NASA: Roketi fırlatırken aksilik oldu

NASA, uzaya gönderdiği insansız roketin fırlatıldıktan kısa süre sonra infilak etmesini ''aksilik'' olarak değerlendi ve denemelere devam edeceklerini bildirdi.

NASA İnsan Araştırmaları ve Operasyonlar Müdürlüğü Ortak Yöneticisi William Gerstenmaier, Virginia eyaletinde bulunan Wallops Uçuş Tesisi'ndeki ''Mid-Atlantic Regional Spaceport'' adlı roket fırlatma alanında uzay aracının fırlatıldıktan saniyeler sonra infilak etmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Gerstenmaier, Orbital Sciences firmasının ''Antares'' adlı roketi ve Cynus kargo uzay aracını fırlatma esnasında bir aksilik yaşandığını belirterek, şunları ifade etti:

''NASA'nın Orbital Sciences firmasının Uluslararası Uzay İstasyonu'na üçüncü sözleşmeli ikmal misyonundaki başarısızlığından kaynaklanan hayal kırıklığına rağmen, bugün yaşanan aksiliği tam olarak anlayarak bir sonraki denemeye devam edeceğiz. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ekibin gıda veya diğer kritik malzeme eksikliği tehlikesi bulunmuyor.''