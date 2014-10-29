NASA'nın ikmal roketi havada infilak etti

ABD'nin Virginia eyaletinden fırlatılan NASA'nın insansız roketi, kalkıştan 6 saniye sonra infilak etti.

Orbitdal Scicences adlı şirkete ait ticari ikmal roketi, Virginia’daki Wallops Adaları’ndaki fırlatma tesisinde kalkıştan altı saniye sonra infilak etti.



Patlama nedeniyle yaralanan olmazken, şirketin açıklamasına göre, Cygnus adlı kargo gemisi, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki altı kişi için 2 ton 267 kilogram teçhizat taşıyordu.



NASA California merkezli SpaceX şirketi ve Virginia merkezli Orbital Sciences’e uzay istasyonuna ikmal için ödeme yapıyordu.