Uyuşturucu iddiası ile gözaltına 21 ünlü serbest



Narkotik operasyonu kapsamında adliyeye sevkedilen kişilerden aralarında Kenan İmirzalıoğlu'nun da bulunduğu 21 kişi serbest bırakıldı.

İstanbul Narkotik polisinin 4 ilde ünlü isimlere gerçekleştirdiği operasyonlar kapsamında gözaltına alınanlardan 21 kişi serbest bırakıldı, 27 kişi de tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi..

Serbest bırakılanlar arasında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ’nun da olduğu öğrenildi.

Şüpheliler hakkındaki tüm suçlamalar polisler tarafından 13 klasör içerisinde adliyeye gönderildi.

'Çok pişmanı'

Ünlü isimlerin polise verdikleri ifadeler de ortaya çıkmaya başladı. Polis kaynaklarından alınan bilgiye göre Kenan İmirzalıoğlu çok pişman olduğunu anlattı. Operasyonun kendisi için hayırlı olduğuna ve bu kötü alışkanlıktan kurtulacağına sevindiğini belirten İmirzalıoğlu ifadesinde "Sosyal yaşamımız çok kısıtlı. Gözler her an üzerimizde. Çok pişmanım. Aklım başıma geldi. Bu operasyon benim için hayırlı olacak. Bu beladan kurtulacağım" dedi. İmirzalıoğlu’nun sohbet ettiği polislere de şöhret olmaktan dert yanarak "Sürekli göz önünde olmak kabus gibi. Sevgilinizle sokağa çıkıp yürümeniz bile imkansız. Bu şartlarda yalnızlaşıp kendinizi kapalı ortamlara atıyorsunuz. Bu da bazı kötü alışkanlıklarla sizi tanıştırabiliyor." Dediği iddia edildi.

Oyuncu Engin Günaydın ise polise verdiği ifadede yıllardır esrar kullandığını, ne zaman başladığını hatırlamadığını söyledi. Şahin Irmak ise "Arkadaş ortamlarında uyuşturucu kullanıyorum. Ancak bunun ticaretini yapmıyorum. Satışı ile ilgili bir ilgim yok. Torbacıları tanımam" dedi.

Oyuncu Murat Yıldırım da ifadesinde tütün kullandığını ancak uyuşturucuyla bir ilgisinin bulunmadığını söyledi. Polisin telefondaki kağıt, tütün gibi ifadelerin ne anlama geldiğini sorması üzerine ise Yıldırım "Bu ifadeler, benim içtiğim sigarayla ilgilidir. Kenan İmirzalıoğlu ve Sarp Apak'la arkadaşım. evlerine giderim ancak uyuşturucu kullanmam" dedi. Buçin Terzioğlu ise, eşi Murat Yıldırm'ın tütün kullandığını ancak kendisinin de eşinin de uyuşturucu kullanmadığını söyledi.

'Rahatsız olduk'

Çağlayan 'ndaki İstanbul Adalet Sarayı'ndan çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Düzyatan, " Dosyada gizlilik kararı olduğu için açıklama yapamayacağız. Dosya kalabalık olduğu için iki gün sürdü. Böyle bir durumun içinde kalmak bizi rahatsız etti. Aile yapımızla, duruşumuzla böyle bir durumun içinde olmayı uygun görmezdik fakat öyle uygun görmüşler. İfademize başvurdular. İfademizi verdik serbest bırakıldık" dedi.

Özge Özprinçci de, “ Bodrum 'da bardan alındığım söylenmiş. Ailemin evinde annemin yanında alındım" ifadelerini kullandı. Savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan ünlü oyuncu Ersin Korkut ise, basın mensuplarına 'İyi bayramlar' dedikten sonra aracına binerek adliyeden ayrıldı.