Ünlülere narkotik gözaltıların medyadaki teşhiri doğru mu?

Narkotik operasyonunda 26’sı oyuncu 49 kişi gözaltına alındı. Konunun medyaya yansıyan şekline tepkiler yağarken hukukçular, “Gözaltına alınanların kamuoyuna teşhir edilmesi doğru değil” dedi.

İstanbul başta olmak üzere birçok ilde önceki gün gerçekleşen narkotik operasyonda ünlü isimlerin kamuoyunda teşhir edilmesi hukukçular tarafından eleştirildi. Önceki gün 26’sı oyuncu 49 kişi narkotik operasyonu çerçevesinde gözaltına alındı. Konunun medyaya yansıyış biçimine ünlü isimlerden tepki geldi. Diğer taraftan hukukçular, operasyon çerçevesinde gözaltına alınanların kamuoyuna teşhir edilmesinin ceza hukuku açısından doğru olmadığı yorumunda bulundu.

İnsanlar itibarsızlaştırılıyor

Konuyla ilgili Taraf ’a konuşan Avukat Ergin Cinmen şunları söyledi: “Bu operasyonlarda bir timing durumu var. Yani belli operasyonları tutup kamuoyunun başka bir hassasiyeti olduğu dönemde bunu dağıtmak için ortaya koyuyorlar. Mesela Gezi olaylarında Koç Grubu’na ait kimi şirketlere Vergi İdaresi tarafından baskın yapılmasının arkasında da bu var. Böyle bir operasyonun ne olduğu, doğru olup olmadığı konusu yargının meselesidir. Bu durum eninde sonunda adli bir olaydır. Böyle bir adli olayı eğer gündem gözeterek ortaya koyuyorlarsa bu gerçekten de vahim bir durumdur. Bir başka yönüyle de insanlar bu şekilde itibarsızlaştırılıyor.”

Tazminat davası açılmalı

Cinmen sözlerini şöyle sürdürdü: “Ayrıca bu insanlar belki daha sonra beraat edecekler. Ama bu olay bir kere toplumun hafızasından yer edecektir. Bu anlamda o insanların gerçekten de manevi şahsiyetleri, kişilikleri ciddi bir şekilde rencide oluyor. Buna karşılık hukuki bir süreç başlatılmalıdır. Tazminat davaları açılabilir.”

Ünlü olsa da olmasa da yanlış

Konuyu ceza hukuku açısından değerlendiren Av. Bahri Belen ise mahkumiyet kararı kesinleşmeden hiçbir suçlunun ve suçun teşhir edilemeyeceğini dile getirerek, “Suçluluğu sabit olmayan insanlar kamuoyunda teşhir edilemez, ünlü olsa da olmasa da. Ceza hukuku açısından bu böyledir” dedi.