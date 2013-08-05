İstanbul'da narkotik operasyonu; ünlü isimler gözaltında

İstanbul'da sokak satıcıları olarak bilinen torbacılara yönelik operasyonda, ünlü oyuncular Kenan İmirzalıoğlu, Engin Altan Düzyatan, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Ersin Korkut ve Sarp Apak'ın da bulunduğu 25'i oyuncu 55 kişi gözaltına alındı. Ünlü isimlere 'uyuşturucu kullanmak' ve 'yer temin etmek' suçlamasının yöneltileceği belirtildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beşiktaş ve Sarıyer'de ünlü eğlence mekanlarında kokain satan torbacı çetesini 8 ay önce takibe aldı. Yapılan telefon takibinde, torbacıların ünlü isimlere kokain, esrar, uyuşturucu hap servisi yaptıkları belirlendi. Yapılan takipte, ünlü isimlerin uyuşturucuları şifreli kelimelerle istedikleri, torbacıların da uyuşturucuları istedikleri adreslere götürdükleri tespit edildi. Ünlü isimlerin uyuşturucu partileri düzenlediği ve bu partilere de torbacıların uyuşturucu servis ettiği belirtildi.

Narkotik ekipleri, yaptıkları tespitlerin ardından İstanbul, Ankara, Çeşme ve Muğla Bodrum'da 60 adresi bastı. Kenan İmirzalıoğlu Ankara'da gözaltına alındı. İstanbul ve Bodrum'da Nehir Erdoğan, Sarp Apak, İlker Aksum, Şahin Irmak, Engin Altan Düzyatan, Gökçe Özyol, Ersin Korkut ve Mehmet Erdem'in de arasında bulunduğu 25 oyuncu gözaltına alındı. Ünlü isimlerin bazılarının Bodrum'da tatil yaptıkları otellerde alındıkları belirtildi. 20 torbacı da İstanbul'daki adreslerinde yakalandı. Operasyonda, kokain, esrar, uyuşturucu haplar ele geçti. Telefon takibinde ünlü isimlerin çoğunun torbacılardan kokain sipariş ettikleri iddia edildi. Çeşme'de ise sabah erken saatlerde kaldıkları otellerde dizi oyuncuları Engin Günaydın, Engin Altan Düzyatan, Orçun Koray Candemir ve Murat Eken de gözaltına alındı.

Ankara'da gözaltına alınan Kenan İmirzalıoğlu, ve Bodrum'da gözaltına alınan ünlü oyuncular uçakla İstanbul'a getirildi. Ünlü isimlerin 'uyuşturucu kullanmak' ve 'yer temin etmek' suçlamasının yöneltileceği belirtildi.

'Allah Allah ne gözaltısı'

Emniyete getirilen Sarp Apak basın mensuplarının “niçin gözaltına alındınız" sorusu üzerine “Bilmiyorum, ben de bilgi alacağım, hiçbir bilgim yok" yanıtını verdi. Oyuncu İlker Aksum ise, “Gözaltında değiliz; öyle bir ifade, şeye, arkadaşlara geldik. Allah Allah ne gözaltısı" yanıtını verdi.

Aksum yapılan işlemlerin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılmasına karar verildi. Aksum sağlık kontrolünden geçirildikten sonra serbest bırakılacak.

Serbest bırakılmadan polis memurları tarafından hastaneye götürülen İlker Aksum, emniyet çıkışında basın memurlarının sorularını cevapladı. Aksum, gözaltına alınmasıyla ilgili "ifade verdik.. benimle ilgili sıkıntı yok onu söyleyebilirim" dedi.

'Birazdan öğreneceğim'

Narkotik ekipleri tarafından gözaltına alınan Kenan İmirzalıoğlu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.İstanbul Narkotik Şube tarafından bu sabah düzenlediği oparosyonda gözaltına alınan ünlü isimler arasında yer alan Kenan İmirzalıoğlu sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emriyet Müdürlüğü'ne getirildi. İmirzalıoğlu, emniyet girişinde basın mensuplarının “niçin gözaltına alındınız" sorularına “birazdan öğreneceğim" yanıtını verdi.