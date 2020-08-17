Nakliyat-İş: İşçilerin sağlığı para babalarının, patronların kârından daha değerlidir

Nakliyat-İş Sendikası, işverenlerin tedbirsizliği sonucu Dardanel ve Vestel fabrikalarında vaka sayılarının artması ve üretimin tedbir alınmadan devam ettirildiği gerekçesiyle ile bugün Vestel’in de bünyesinde olduğu Zorlu Holding önünde bir basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında Nakliyat-İş Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, dünyada ve Türkiye'de Covid-19 pandemi sürecinde yaşanmakta olan ekonomik- toplumsal sorunların faturasının sermaye sınıfı tarafından işçi sınıfına, yoksullara, halklara çıkartıldığını ifade ederek bu süreçte işsizlik ve yoksulluğun daha da arttığını söyledi.

Çanakkale Dardanel'de 1000'e yakın işçinin 15 gün boyunca fabrikada çalıştırıldığını hatırlatan Küçükosmanoğlu, bunun hukuksuzluk ve insanlık dışı olduğunu belirterek, ''Dardanel işçisi köle değildir. Hıfsızssıhha Kurulu kararı iptal edilmelidir'' dedi.

Küçükosmanoğlu, Manisa'daki Vestel fabrikasında 1000'in üzerinde işçinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasına rağmen üretime ara verilmemesini ve bunun sonucunda 7 işçinin hayatını yitirdiğini de söyledi. Ali Rıza Küçükosmanoğlu, ''Bu 7 işçi kardeşimizin katledilmesinden Vestel işverenleri sorumludur. Vestel işverenleri Vestel işçilerine ve işçi sınıfımıza hesap vermelidir'' şeklinde konuştu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

‘’Çanakkale Dardanel’de İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 15 gün boyunca “kapalı devre üretim” yapma kararı alınmıştır. Bu kararın altında kurulda bulunan CHP’li Çanakkale Belediye Başkanın da imzası bulunmaktadır.

''Yapılan hukuksuz ve insanlık dışıdır''

Bu kararla 150’yi aşkın işçinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı 56’sının hastanede yattığı Dardanel Fabrikası'nda işçiler tamamen hukuksuz, keyfi olarak, Covid-19’lu işçilerle birlikte 1000’e yakın işçi 15 gün süreyle çalışma kampına dönüştürülen fabrikada çalıştırılmışlardır. Bu hukuksuzluktur, insanlık dışıdır. Dardanel işçisi köle değildir. Hıfsızssıhha Kurulu Kararı iptal edilmelidir.

Manisa’da bulunan ve 17 bin işçinin çalıştığı Vestel’de de 1000’in üzerinde işçinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasına karşın üretime ara vermeden devam edilmiş ve bunun sonunda şu ana kadar 7 işçi yaşamını yitirmiştir. İşçi kardeşlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Bu 7 işçi kardeşimizin katledilmesinden Vestel işverenleri sorumludur. Vestel işverenleri Vestel işçilerine ve işçi sınıfımıza hesap vermelidir.

Vestel’de ki yaşananlar fabrika ile sınırlı kalacak bir durum değildir. Başta Manisa olmak üzere tüm Ege Bölgesini Covid-19 açısından etkileyen bir durumdur.

''Vestel işçisi köle değildir''

Vestel de üretime ara verilmeli, tüm işçiler ücretli izine çıkartılmalı, tüm işçilere test yapılmalı, karantina süreçleri hastaneler kanalıyla takip edilmelidir. Vestel işçisi köle değildir.

Bu süreçte AKP İktidarı işçilerin yaşamı ve sağlığı yerine para babalarının, patronların karını sömürüsünü güvence altına alan kararlar almış, yasal düzenlemeler yapmıştır.

Yine bu süreçte işçi sınıfının ekonomik mücadele örgütleri olan sendikalar, işçi konfederasyonları para babalarının işçi sınıfına yönelik saldırıları, baskıları zulümleri karşısında gerekli örgütlenmeyi ve mücadeleyi ortaya koyamamışlardır.

Sendikamız her alanda örgütlü olduğu işyerlerinde direniş ve grev alanlarında işçilerin sağlığı para babalarının, patronların karından daha değerlidir, önemlidir mücadelesini vermeye devam edecektir.

Sendikamız, Dardanel ve Vestel işçileri ile her zaman dayanışma içerisindedir.

Vestel İşçisinin Sağlığı, Yaşamı Zorlu Holding’in Kârından, Servetinden Daha Değerlidir.

Dardanel İşçisinin Sağlığı, Yaşamı Dardanel Patronun Kârından, Servetinden Daha Değerlidir!''

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