Nagehan Alçı: Sezen Aksu, kardeş olarak gördüğü başörtülü dindar insanların haklarını kendi hakkı gibi kalpten savunmanın adıdır

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, 2017'de yayımlanan "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı parçasının sözleri nedeniyle, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de aralarında bulunduğu kişi ve kesimlerce eleştirilen sanatçı Sezen Aksu'ya ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, "Kardeş olarak gördüğü başörtülü dindar insanların haklarını kendinin ya da oğlu Mithat Can’ın hakkı gibi böyle kalpten savunmanın adıdır. Böylesine içten ve derin demokrat aydındır Sezen Aksu" dedi.

Alçı, yazısında Sezen Aksu'nun 2010 yılında yalısında verdiği bir davette başörtülü insanların hakkını savunduğunu belirtirken, "Herkes haddini bilecek” diyen bir kişiye "Sen kendini o insanlardan üstün görerek onlara haddini bil diyemezsin. O insanlarla sen eşitsin anladın mı, eşit eşit. Sen ben kimiz de ‘Yok buraya girsinler de şuraya giremezler’ diye buyurabiliyoruz. Her yere girecekler. Senin benim başımız açık diye o insanlardan üstün değiliz anladın mı? Üniversiteye de girecekler. Öğretmen de olacaklar, milletvekili de olacaklar, bakan da olacaklar…" sözleriyle karşılık verdiğini söyledi.

Alçı, Aksu'nun sözleri üzerine eşi, Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı'nın kalkıp Sezen Aksu'ya sarıldığını söylerken, o anın fotoğrafını sosyal medya hesabından da paylaştı.

Alçı, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük bir sanatçı olmasının yanı sıra böyle bir vicdan ve adalet çığlığıdır Sezen Aksu…

Bakın dikkat edin soğuk bir Batıcı steril akademisyen gibi 'Ben başörtüsü takmayı demokratik bir hak olarak savunuyorum ama asla tasvip etmiyorum onları' gibi bir üslup değildir Sezen Aksu…

Kardeş olarak gördüğü başörtülü dindar insanların haklarını kendinin ya da oğlu Mithat Can’ın hakkı gibi böyle kalpten savunmanın adıdır. Böylesine içten ve derin demokrat aydındır Sezen Aksu.

Başörtüsünün üniversitelerde bile yasak olduğu bir zamanda 'Başörtülü kadınlar devlet bakanı da olabilecek' diye yüksek sesle söyleyebilmektir. O yüzden AKDER’in başörtüsü yasaklarına karşı ilk imzacısıdır Sezen Aksu. İlk imzacı…

Bir Türk olduğu halde bu ülkedeki Kürt yurttaşlarımızla, gayrimüslim yurttaşlarımızla biz Türklerin eşit yurttaş olduğunu haykırmaktır.

O dönemin patronu orgenerallerin tehditlerine rağmen bu ülkede yaşayan her yurttaşın dilinden şarkıları inadına söylemiştir.

Sezen Aksu, Hz. Adem ve Havva’ya kasten ve kötü niyetle saygısızlık edecek, dince kutsal görülen değerlere dil uzatacak bir insan asla değildir. Aslında bunu herkes de biliyor. Ama yaşanan bu çılgınlık ortamı tüm gözleri kör ediyor."

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Ne olmuştu?

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, Sezen Aksu'ya "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli yeni şarkısı nedeniyle tepki göstermiş "14 Temmuz 2016’da 'CUNTA' imalı şarkının sözlerini yazan, dün de dini hassasiyetlerimize hakaret içeren şarkı sözlerini piyasaya sürerek kinini kusan, FETÖ'nün 'aziz dostum' dediği Sami Yıldırım’ın kızı #sezenaksu yarın 20:30’da kapındayız…" demişti.

Sezen Aksu'ya yönelik tepkiler kısa sürede hedef göstermeye dönüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cuma namazını kıldığı Büyük Çamlıca Camisi'nde, ismini anmadan Sezen Aksu’ya yönelik, “Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir” ifadelerini kullanmıştı.

Aksu daha sonra "Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket.Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum…. Yazmaya da devam edeceğim." diyerek eleştirilere yanıt vermişti. Yazığı Avcı şarkısını paylaşan Aksu, "Kim yolcu, kim hancı, dur bakalım..." demişti.

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