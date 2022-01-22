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Sezen Aksu: Konu ben değilim, konu memleket; 47 yıldır yazıyorum, yazmaya devam edeceğim

Sezen Aksu, açıklamasında, bir gün önce yazdığı şiiri de paylaştı: Sen beni sezemezsin / Dilimi ezemezsin...

22 Ocak 2022 19:37

T24 Haber Merkezi

Besteleri ve şarkı sözleriyle müziğe damgasını vuran, Türkiye'nin dünyadan da duyulan seslerinden olan Sezen Aksu; 2017'de yayımlanan "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı parçasının sözleri nedeniyle kendisinin hedef gösterenler ve destek verenlerle ilgili olarak açıklama yaptı.

Aksu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de aralarında bulunduğu kişi ve kesimlerce hedef gösterildiği süreçle ilgili olarak, "Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket.Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum…. Yazmaya da devam edeceğim." dedi.

Aksu'nun, resmi internet sitesi sezenaksu.com.tr'de yayımlanan açıklaması aynen şöyle:

"Merhaba,

Öncelikle bireysel veya kurumsal olarak, ayrıca TV kanallarındaki açık oturumlarda, sağduyulu açıklamalarıyla farklı açılardan ele alıp konunun anlaşılmasına çalışan, destek mesajları veren, arayan soran, tanıdığım tanımadığım tüm dostlarıma teşekkür ederim.

Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket.
Kendimi bildim bileli çeşitli insanlık hallerini gözlemliyor ve söze döküyorum biliyorsunuz.

Mesela 2010’da şu şarkıyı yazmışım:

HOP DEDİK

O ne dedi? Bu ne dedi? Kim ne dedi?
Harcanan hayatlar bunlar
Vermişler ateşe yedi düveli
Hababam kaynıyo' kazanlar

Hadi buyurun, biz gönüllüyüz
İple çekiyoruz vaktimizi
Kim en günahsızsa gelsin
Gelsin ilk o vursun bizi

Dizilmişler bi' de dizi dizi
Hiçbirinde yok tek bi' yara izi
Ateşe de yürürüz evelallah
Aşk yaksın yakacaksa bizi

Hadi siz düşünün, top bizde
Mangal gibi yürek çok bizde
Alevere dalavere yok bizde
"Yok" dedik, "Yok" dedik

Kırılıp dökülüyoruz lakin
Direniyoruz sakin sakin
E siz de dilinize biraz hâkim
"Hop" dedik, "Hop" dedik

Ya seyirci ya yanansın
Ortası yok, sınanansın
Ya emniyet şeridinde
Ya uçurtmaya uyansın

Aşağıdakini de dün gece (21 Ocak 2022) yazdım.

AVCI

Sen beni üzemezsin
Zaten çok üzgünüm
Nereye baksam acı
Nereye baksam acı
Ben avım sen avcı
Vur bakalım….

Sen beni sezemezsin
Dilimi ezemezsin
Nereye baksam acı
Nereye baksam acı
Kim yolcu kim hancı
Dur bakalım…

Beni öldüremezsin
Sesim, sazım, sözüm var benim
Ben derken ben herkesim

Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum…. Yazmaya da devam edeceğim.

Sezen"

Ne olmuştu?

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, Sezen Aksu'ya "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli yeni şarkısı nedeniyle tepki gösterdi. Şahin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "14 Temmuz 2016’da 'CUNTA' imalı şarkının sözlerini yazan, dün de dini hassasiyetlerimize hakaret içeren şarkı sözlerini piyasaya sürerek kinini kusan, FETÖ'nün 'aziz dostum' dediği Sami Yıldırım’ın kızı #sezenaksu yarın 20:30’da kapındayız…" dedi. Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını kıldığı Büyük Çamlıca Camisi'nde, ismini anmadan Sezen Aksu’ya yönelik, “Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir” ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Erdoğan'dan Sezen Aksu'ya: Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz; o dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir

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