Orhan Pamuk: Sezen Aksu hepimizin gururudur; sanatçısını ezen bir devlet ve millet olmayacağız

T24 Özel

İlk kez düzenlendiği 1901 yılından bugüne kadar dünyada 118 kişiye değer görülen Nobel Edebiyat Ödülü’nü Türkiye’den kazanan (2006) tek isim olan Orhan Pamuk, 2017’de yayınlanan şarkısındaki sözler nedeniyle hedef alınan Sezen Aksu’ya destek açıklaması yaptı. “Sezen Aksu’nun yanında” olduğunu vurgulayan Pamuk, “Sanatçısını ezen bir devlet ve millet olmayacağız. Sezen Aksu hepimizin gururudur” dedi.

Besteleri ve şarkı sözleriyle müziğe damgasını vuran, Türkiye’nin dünyadan da duyulan seslerinden olan Sezen Aksu, 2017 yılında yayınlanan ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ adlı parçasındaki Adem ile Havva’ya yapılan gönderme nedeniyle, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de aralarında bulunduğu kişi ve kesimlerin ağır tepkilerine hedef oldu. Tepkilerin ardından 22 Ocak Cuma akşamı “Konu ben değilim, konu memleket” sözlerini de içeren bir açıklama yapan Sezen Aksu için, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk destek açıklaması yaptı. Orhan Pamuk, T24 ile paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Sezen Aksu hepimizin iftihar ettiği büyük bir sanatçıdır. Onun yanındayım. Bugün milyonlar Sezen Aksu’nun yanındadır. Sanatçısını ezen bir devlet ve millet olmayacağız. Sezen Aksu hepimizin gururudur.”

TIKLAYIN | Erdoğan'dan Sezen Aksu'ya: Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz; o dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir

TIKLAYIN | Sezen Aksu: Konu ben değilim, konu memleket; 47 yıldır yazıyorum, yazmaya devam edeceğim

TIKLAYIN | Bahçeli'den Sezen Aksu'ya: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme

TIKLAYIN - Diyanet'ten Sezen Aksu açıklaması: Dini şahsiyetlerle ilgili özensiz tutum saygısızlıktır

TIKLAYIN - Milli Beka Hareketi üyelerinden Sezen Aksu'nun evinin önünde eylem

TIKLAYIN - Yeni Şafak gazetesi, Sezen Aksu'yu şarkısı üzerinden hedef gösterdi

TIKLAYIN - Erdoğan: Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın hâkim olmasına arabulucu olabiliriz