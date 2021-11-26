Nagehan Alçı: Kadına karşı şiddet kaynaklı suç kaydı bulunanlar toplu taşımaya, AVM’ye, kalabalıklara giremesinler

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Kadıköy metrosunda bıçakla bir kadını tehdit eden Emrah Yılmaz'ın tutuklama talebinde savcının kullandığı "Şüphelinin eyleminin yalnızca tartıştığı müştekilere yönelik değil, o anda trende ve platformda bulunan yolcuların, hatta tüm kadınların özgürce yaşama, sokakta bulunma ve hayatlarına devam etme haklarına saldırıdır" ifadeleri hatırlatarak "İki önerim var: Birincisi kadına karşı şiddeti katalog suç haline getirmek. Kadın savcımızın bugün yazdığı gerekçe bu anlamda yol gösterici ve çok önemli. İkincisi de failleri toplumdan tecrit etmek" dedi.

Alçı, "Nasıl Covid 19’a karşı HES kodu sistemi geliştirildiyse, metroya, AVM’ye HES kodsuz giremiyorsak benzer bir sistem suç kaydı için de geliştirilsin. HES kodunun sorulduğu her yerde SUÇ kodu da sorulsun. Kadına karşı şiddet kaynaklı suç kaydı bulunanlar toplu taşımaya, AVM’ye, kalabalıklara giremesinler. Hatta ben daha önce bu insanlara iş de verilmesin diye yazmıştım. Kadına karşı şiddetten damgalananları toplumdan tecrit etmezsek bu sorunu çözemeyeceğiz. Radikal derecede kötü bir tablo ile karşı karşıyayız. Radikal önlemler gerekiyor." düşüncesini dile getirdi.

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