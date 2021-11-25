Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan yakalandı

İstanbul Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla "Suratını keserim" diye tehdit eden saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

Kadıköy- Tavşantepe metrosunda dün akşam meydana gelen olayda bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Elinde bıçak olan erkek, etrafa küfürler savurarak önce kadının üzerine yürüdü ardından trenden indi. Daha sonra küfürler ederek tekrar trene binen kişi, elindeki bıçağı tartıştığı kadına doğru sallayarak, yanına çağırdı ve küfürler ederek "Suratını keserim senin" dedi. Saldırgan daha sonra tren kapılarının kapanmasıyla gözden kaydoldu.