Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan yakalandı

İstanbul Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla "Suratını keserim" diye tehdit eden saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.
Kadıköy- Tavşantepe metrosunda dün akşam meydana gelen olayda bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Elinde bıçak olan erkek, etrafa küfürler savurarak önce kadının üzerine yürüdü ardından trenden indi. Daha sonra küfürler ederek tekrar trene binen kişi, elindeki bıçağı tartıştığı kadına doğru sallayarak, yanına çağırdı ve küfürler ederek "Suratını keserim senin" dedi. Saldırgan daha sonra tren kapılarının kapanmasıyla gözden kaydoldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün sabah saatlerinde paylaştığı bilgiye göre saldırgan yakalandı.
Emniyet'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"24.11.2021 günü Kadıköy-Tavşantepe metro içerisinde bir erkek şahsın, bir kadın şahsı bıçakla tehdit ederek hakaretlerde bulunduğu görülmüştür. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şahsı yakalamak için detaylı bir çalışma başlatılmıştır. Yapılan araştırmalarda, görüntüyü paylaşan şahsın mağdur şahıs olmadığı paylaşım yapan kişinin alıntı yaparak paylaştığı tespit edilmiştir. Çevrede yapılan çalışmalar sonucu görüntülerdeki şahsın E.Y.(32) olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışma sonucu şahıs 02:30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahsın yapılan incelemesinde (20) adet suç kaydının olduğu anlaşılmıştır. Yakalanan şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır."
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