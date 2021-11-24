Kadıköy metrosunda bir erkek, elindeki bıçakla "suratını keserim senin" diyerek kadını tehdit etti; küfürler savurdu

Kadıköy- Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde bir erkek, elindeki bıçağı kadına doğru sallayarak tehdit etti, küfürler yağdırdı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Kadıköy- Tavşantepe metrosunda yaşandı. İddiaya göre Kadıköy yönüne doğru ilerleyen metro, Bostancı Durağında beklediği sırada, bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Elinde bıçak olan erkek, etrafa küfürler savurarak önce kadının üzerine yürüdü ardından trenden indi. Daha sonra küfürler ederek tekrar trene binen kişi, elindeki bıçağı tartıştığı kadına doğru sallayarak, yanına çağırdı ve küfürler eşliğinde "Suratını keserim senin" dedi.

Saldırgan daha sonra tren kapılarının kapanmasıyla gözden kaydoldu. O anlar trende bulunan diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kameralar incelendi

Görüntüler sosyal medyada da paylaşılırken, Bostancı İstasyonu'na giden polis ekipleri, durak ve araç kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma devam ediyor.