Kadıköy metrosunda bıçakla tehdit edilen Senanur Damgacı o anları anlattı

Kadıköy- Tavşantepe metrosunda bıçaklı kişinin tehditler savurduğu Senanur Damgacı açıklamalarda bulundu.

Annesiyle yolculuk ederken bıçaklı kişinin tehdidiyle karşılaştıklarını belirten 26 yaşındaki Damgacı, "Ben normalde kik boksçuyum bir şeylere güveniyordum ama herhangi bir malzemenin karşısında bir şey yapamayacağımı gördüm" dedi. "Allah kurtardı ya. Tamamen şans eseri kurtulduk" diyen Damgacı, "Birisi bununla ilgili önlem almadıkça bu sapıklar dengesiz insanlar daha da artarak devam edecekler" diye konuştu.

Damgacı olayın nasıl başladığını ve neler yaşandığını şöyle anlattı:

"Orada cilbabli bir hanımefendi oturuyordu. Maskesi buraya kadar kapalıydı, burnu hafif açıktaydı. İlk başta kadına o yüzden laf söyledi, söylenmeye başladı. Biz çok aldırış etmedik, müdahale etmedik bu duruma. Hemen karşı tarafımda oturuyordu. Kadının cildi yaraydı, dedi ki; ‘Cildim yara kusura bakmayın özür dilerim, maskeyi biraz indirmem gerekiyor, hava alması gerekiyor’ diye izah etmesine rağmen adam sataşmaya devam etti. Sonunda kadın çok mülayim olduğu için dedi ki ‘Ben bunu alırım’ herhalde kafasında. Sonra ayağa kalkıp bağırmaya, üstüne yürümeye, küfürler, ağır laflar söylemeye başladı. Sonrasında ben kadına bağıramayacağını, öyle laflar söyleyemeyeceğini söyledim. Sonrasında zaten bana saldırdı, orada bir arbede yaşandı, tekmeler, itişler, kakışlar.(Size vurdu mu?) Tabii, çok gelmedi çünkü araya birileri girdi, insanlar tutmaya çalıştı.

Medyada yayınlanan yerlerde insanlar hiçbir şey yapmadığını zannediyor ama aslında öyle bir durum yok. Bıçak çıkmadan önce herkes müdahale etmeye çalıştı. Bir sürü kişi arkadan gelip yardım etmeye çalıştı ama bıçağı çıkardı. Koskoca bir ekmek bıçağı var ve o metronun içerisinde çıkarıyor. Büyük bir arbede çıkmadı, araya annem girdi. Annemi aldı savurdu, orayı görünce ben zaten çıldırdım. Adamın üzerine yürümeye başlayınca da arkadan insanlar gelmeye başladı, adam ekmek bıçağını çıkardı. Orada hiçbir şey yapamadık. Çünkü bıçaktı. Ben normalde kik boksçuyum bir şeylere güveniyordum ama herhangi bir malzemenin karşısında bir şey yapamayacağımı gördüm. Benim için kötü bir histi. Tek yapacağım annemi korumaktı. İnşallah saplamaz dedim. Başka bir şey diyemedim. Videoda her şey görünüyor, ondan önce de tehditler, öldürmeler vesaireler havalarda zaten uçuştu. Videodaki bütün küfürleri de bütün herkes zaten duydu. Allah kurtardı ya. Tamamen şans eseri kurtulduk. Bu kadar kadın cinayeti işlenirken, millet samuray kılıçlarıyla bir sürü şeyler yapıyorken hep kuytu köşede yapılıyor zannediliyor bunlar ama kuytu köşede yapılmadı. Bildiğiniz metroda, insanların arasında yapıldı. Bunlara birinin bir şekilde dur demesi gerekiyor. Birisi bununla ilgili önlem almadıkça bu sapıklar dengesiz insanlar daha da artarak devam edecekler.

"Beş altı kez metronun içindeki megafondan ‘İmdat, yardım edin, bıçak var’ dendi, hiçbir cevap gelmedi"

Beynim durdu o an. Çıktı kendimi geri ittim bıçağı görünce. Nişanlımla görüşmemize iki gün vardı. Sadece iki günüm kalmıştı diye düşündüm. Başka hiçbir şey düşünemedim maalesef. Güvenlik görevlileri konusu zaten benim için ayrı bir şey. Bu olaylar patladığında adam bıçağı çıkardığında beş altı kez megafona basıldı ‘İmdat yardım edin, bıçak var’ dendi. Hiçbir cevap gelmedi. Adam tehditleri savurduktan sonra kapı kapandı. Kapı kapandıktan sonra megafondan cevap geldi. Metro seyir halindeyken içeriden bir güvenlik görevlisi çıktı ve yanımıza geldi. Olay nedir iyi misiniz dedi. Niye saklandı anlamıyorum. O insandan da şikâyetçi oldum. İlk önce görevini suiistimal ettiği için daha sonra da güvenlik görevlilerini bu kadar bilgi ve donanım vermediği için belli başlı yerleri de şikâyet etmeyi düşünüyorum. Çünkü bu insanlara gerekli donanımı vermezseniz bu insanlar zaten korkar, canını neden benim için tehlikeye atsın. Bunların toplu bir ihmal eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum.

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