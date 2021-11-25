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İBB: Kadıköy metrosundaki saldırgan hakkında işlemler devam ediyor, metrodaki güvenlik önlemleri ile ilgili inceleme başlatıldı

25 Kasım 2021 12:41

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla "Suratını keserim" diye tehdit eden saldırganın emniyetteki işlemlerinin devam ettiğini, metrodaki güvenlik önlemleriyle ilgili de inceleme başlatıldığını duyurdu. 

Ongun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün Kadıköy Tavşantepe Metrosu'ndaki saldırgan şahıs ile ilgili Emniyet'te işlemler devam ederken metrodaki güvenlik önlemleri ile ilgili inceleme başlatılmıştır. Kadın yolcularımız başta olmak üzere tüm vatandaşların güvenli ulaşımı önceliğimizdir." ifadesini kullandı. 

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