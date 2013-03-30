Myanmar'da şiddet artıyor; ölü sayısı 43'e yükseldi

Dini çatışmaların devam ettiği Myanmar'da ölü sayısı 43'e yükseldi.

Myanmar New Light gazetesi, yaklaşık 2 haftadır süren olaylarda ölü sayısının 43'e yükseldiğini, bin 300 binanın yakıldığını ve 11 bin 376 kişinin evsiz kaldığını yazdı.

Gazete, 15 bölgede yaşanan 163 olayla ilgili 68 kişinin tutuklandığını da belirtti.

Budistler ve Müslümanlar arasında 20 Mart'ta Meikhtila kentinde başlayan çatışmalarda çok sayıda ev, dükkan ve cami zarar görmüştü.

BM Genel Sekreteri'ninMyanmar Özel Temsilcisi Vijay Nambiar, bölgeye yaptığı ziyarette, durumu ''acımasızlık'' olarak değerlendirmişti.

Myanmar Devlet Başkanı Thein Sein, ülkedeki şiddetin önüne geçmek için gerektiği takdirde güç kullanabilecekleri uyarısında bulunmuştu.