Mutlu Kaya'ya uyanması için kendi şarkıları dinletiliyor

Ses yarışmasıyla adını duyuran Mutlu Kaya, düzenlenen silahlı saldırının ardından tedavi gördüğü hastanede uyandırılmaya çalışılıyor. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde ilaçlar kesilerek uyandırma sürecine geçilen Mutlu Kaya'ya, doktorlarının tavsiyesi üzerine seslendirdiği şarkılar dinletiliyor.

Kaya'nın yeğeni Serhat Denizhan, "Kötü şeyler düşünmek istemiyoruz. İnşallah teyzem iyi olacak. Bunu canı gönülden istiyoruz" dedi.

Ziyaret ettiği teyzesine onu ne kadar çok sevdiklerini ifade ettiğini belirten Denizhan, "Teyzeme, yanında olduğumuzu söyledim. 'Kalk yeğenine ninniler söyleyeceksin' dedim. Burada çok seveninin olduğunu ifade etmek istedim. Kendi sesinden şarkılar dinleterek beynine sinyal göndermek istedik. İnşallah bu ona iyi gelecek. Mutlu'nun iyi olacağından umutluyum. Çünkü çok güçlü olduğunu biliyorum” diye konuştu.

Bu arada Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Kaya'nın genel durumunda değişiklik olmadığı bildirildi.

Açıklamada Mutlu Kaya’nın solunum cihazına bağlı olarak takip edildiği belirtildi.

Kaya'nın bilincinin kapalı olduğu ifade edilen açıklamada, uyandırma sürecinin de devam ettiği belirtildi.

İstanbul'da katılacağı televizyon programı öncesi evinde prova yaparken 18 Mayıs Pazartesi gecesi başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya, hastaneye kaldırılmıştı.

Olayla ilgili Kaya'nın eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen Veysi Ercan tutuklanmıştı.