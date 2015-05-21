Mutlu Kaya'dan iyi haber

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Mutlu Kaya’nın sağlık durumu iyiye gidiyor.

Ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan ‘Sesi Çok Güzel’ adlı ses yarışmasına katılarak sesini duyuran 19 yaşındaki Kaya’nın tedavisi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam ediyor. Üç gündür tedavisi süren Kaya’nın doktorları, dün basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Kaya’yı ziyaret etmek için Diyarbakır’a giden ünlü şarkıcı Sibel Can ve Kaya’nın ailesi de katıldı. Prof. Dr. Ulaş Aktaş, Kaya’nın hastaneye geldiğinde bilincinin kapalı olduğunu belirterek, “Ameliyat gerektiren bir durum söz konusu değildi. Beyninde ödem oluştuğu için uyutuldu ve halen uyutuyoruz. Çektiğimiz tomografide beynindeki ödemin büyük ölçüde gerilediğini gördük. Yarın sabahtan itibaren uyandırma sürecine gireceğiz ancak bu birkaç gün sürebilir.” dedi.

Gözyaşları içerisinde açıklamalarda bulunan Sibel Can ise Mutlu için bütün Türkiye’nin ağladığını ifade ederek, şunları belirtti: “Hepimiz çok üzgünüz. Özellikle ben çok yakinen görüştüğüm için kendisi ve ailesi ile çok derinden gerçekten üzüntü duyuyorum. 19 yaşında bir genç kız. Kadına şiddet yine ortada. Buraya gelirken daha kötü bir tablo bekliyordum. İlk kez gördüm, yoğun bakımda. Elini tuttum. Çok iyi gördüm. İnşallah her şey iyi olacak. Dua edelim.” Mutlu Kaya’nın babası Mehmet Kaya ise, “Ben kızımı bu halde görmek istemezdim, herkes babadır ama ben babaların babasıyım. Kızım bu saatten sonra aynı işine devam edecek, daha iyisini yapacak, bizim için mühim olan sağlıktır, en kısa zamanda inşallah sağlığına kavuşur.” dedi. Baba, kızını vuran kişiyi tanımadığını kaydetti. Bu arada silahlı saldırı olayıyla Kaya’nın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen ve gözaltına alınan V.E. tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Öte yandan Mutlu Kaya’nın hedef olduğu saldırı, Independent ve Guardian gibi İngiliz basınında da yer aldı.