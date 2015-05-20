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Sibel Can, Mutlu Kaya'yı hastanede ziyaret etti

'Ben daha kötü bekliyordum, Mutlu inşallah uyanacak'

20 Mayıs 2015 16:42

Diyarbakır'daki evinde başından vurularak ağır yaralanan 19 yaşındaki Mutlu Kaya'yı 'Sesi Çok Güzel' şarkı yarışmaya katılmasını sağlayan ünlü sanatçı Sibel Can, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Yoğun bakım ünitesine girip Kaya'nın ellerini tuttuğunu söyleyen Can, "Ben daha kötü bekliyordum, tabii ki şu anda uyuyor. İnşallah uyanacak" dedi.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, burada yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veriyor. 'Sesi Çok Güzel' yarışmasının jüri üyesi olan ve Mutlu Kaya'yı Ergani'den alarak İstanbul'a götüren ünlü sanatçı Sibel Can, bugün Diyarbakır'a geldi. Mutlu Kaya'nın tedavi gördüğü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Sibel Can, doktorlar ve ailesi hakkında son durumu hakkında bilgi aldı. Oldukça üzgün olduğu gözlenen Sibel Can, Kaya'nın bulunduğu yoğum bakım ünitesine girerek, yaklaşık 15 dakika içeride kaldı. 

Sibel Can, daha sonra yanında getirdiği çiçeği Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Zengin'e verdi.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorları, Mutlu Kaya'nın son durumu ile ilgili önümüzdeki saatlerde açıklama yapacak.

Soruşturma kapsamında, Kaya'yı vurduğu gerekçesiyle eski erkek arkadaşı 26 yaşındaki Veysi Ercan tutuklandı. 

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