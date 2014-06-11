Musul'daki tehlikeyi işaret etti, AKP'li vekiller 'safsata' dedi

Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Musul'daki tehlikeyi Meclis Genel Kurulu'nda anlattığı, AK Partili milletvekillerinin ise "safsata" deyip tepki gösterdiği ortaya çıktı.

Meclis Genel Kurulu'nda, dün gece yapılan Torba Yasa görüşmeleri sırasında söz alan MHP'li Sinan Oğan, IŞİD'in Musul kentini ele geçirdiğini hatırlatarak "Musul’da bugün devlet yok, devletin güvenlik güçleri yok." uyarısı yaptı. Bu arada AKP İstanbul Milletvekili Bülent Turan, oturduğu yerden "Maddeye gel, maddeye, madem biliyorsun. " diyerek tepki gösterdi. MHP'li Oğan, "Besleyip büyüttüğünüz IŞİD terör örgütü Musul Başkonsolosluğumuzun etrafını sarmış. Haberiniz var mı?" dedi. AKP Ordu Milletvekili İhsan Şener de yerinden "Atma, delilin var mı delilin?" ifadelerini kullanınca, MHP'li vekil "Tabii, senin Türkmen gibi bir derdin yok…" diye cevap verdi.

MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, CNN Türk’te yayınlanan 5N1K programına canlı yayına katılarak, “Sabah gerçekleşmişti. Başkonsolosluğumuz koruyan 30 poisimiz dahil olmak üzere, tek bir kurşun dahil, silahları teslim oldu” dedi.

İ şte Meclis'te tutanaklara yansıyan o diyalog

Sinan Oğan (Devamla) – …IŞİD terör örgütü Irak’ta Musul kentini ele geçirmiş, Tuzhurmatu’yu da ele geçirdiği iddia ediliyor ve garip olanını söyleyeyim: Musul’da bugün devlet yok, devletin güvenlik güçleri yok. Musul Başkonsolosluğumuz bugün…

Bülent Turan (İstanbul) – Maddeye gel, maddeye, madem biliyorsun.

Sinan Oğan (Devamla) – Bir sus ya, bir konuşma ya, bir sus!

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri…

Bülent Turan (İstanbul) – Ben Komisyon üyesiyim.

Sinan Oğan (Devamla) – Sana ne ya! Neyi konuşacağım! Sus, konuşma!

Başkan – Sayın milletvekilleri, lütfen…

İhsan Şener (Ordu) – “Konuşma” diyemezsin.

Sinan Oğan (Devamla) – “Konuşma” derim, konuşmayacaksın.

Başkan – Sayın Oğan, lütfen devam eder misiniz.

Oktay Vural (İzmir) – Sen 100 milyon dolarlık hibeden bahset.

Sinan Oğan (Devamla) – Bugün bu saatlerde… (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Kardeşim, derdin varsa burası kürsü. Derdin varsa gelir bu kürsüden konuşursun.

Bülent Turan (İstanbul) – Maddeye gel o zaman.

Sinan Oğan (Devamla) – Besleyip büyüttüğünüz IŞİD terör örgütü Musul Başkonsolosluğumuzun etrafını sarmış. Haberin var mı senin?

İhsan Şener (Ordu) – Delilin var mı, delilin?

Sinan Oğan (Devamla) – Haberin var mı senin?

Bülent Turan (İstanbul) – Hadi oradan!

Sinan Oğan (Devamla) – Türkmenler orada kan ağlıyor. Haberin var mı senin?

İhsan Şener (Ordu) – Atma! Delilin var mı, delilin?

Başkan – Sayın milletvekilleri…

Sinan Oğan (Devamla) – Tabii, senin Türkmen gibi bir derdin yok…

Bülent Turan (İstanbul) – Hadi oradan be!

Başkan – Sayın Turan…