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IŞİD'in kaçırdığı Musul Başkonsolosu Erdoğan'ın danışmanlığını yapmış

IŞİD'in Musul Türk Konsolosluğu'nun işgal ederek kaçırdığı Musul Başkonsolosu Başbakan Erdoğan'ın dış politikadaki danışman kadrosunda yer almıştı

11 Haziran 2014 19:28

Dışişleri Bakanlığı'nda kariyer diplomat olan Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz, Musul'a atanmadan önce Ankara'da görev yaptığı sırada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da danışman kadrosunda yer almıştı.

Devlet sisteminde, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı gibi üst düzey görevlilere Dışişleri Bakanlığı'ndan dış politika konusunda irtibatı sağlamak üzere danışman atanıyor. 

Öztürk Yılmaz da, Ankara'da görev yaptığı dönemde Başbakanlık'ta, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politika danışman kadrosunda yer almıştı.

AB Bakanı olduğu dönemde Egemen Bağış'ın da danışmanlığını üstlenen Yılmaz, Dışişleri'nde Ortadoğu uzmanı diplomatlardan biri olarak tanınıyor. Yılmaz, Ankara'ya gelmeden önce Türkiye'nin Avrupa Birliği temsilciğinde de görev yapmıştı.  Öztürk Yılmaz, geçen yıl Dışişleri'nin merkez görevinden, Musul Başkonsolosluğu görevine atanmıştı. 

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