Başbakanlık: IŞİD, Musul Başkonsolosu dahil 48 kişiyi kaçırdı

Irak’ın Musul kentini ele geçiren IŞİD militanları, Musul’daki Türk Konsolosluğu’nu da işgal etti. Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz dahil ikisi çocuk, 48 kişiyi rehin alan IŞİD, Özel Harekatçıları da rehin aldı. Gelen son bilgilere göre kaçırılan rehinelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

IŞİD militanlarının, çalışanları örgütün karargahına götürüldüğü belirtiliyor. Türk personel için Peşmerge de devreye girdi. Yetkililer bölgedeki farklı güçlerle de temasa geçti.

İlk gelen bilgi ikisi çocuk, 14-15 Türk rehin olduğu yönündeydi. Ancak son gelen bilgiye göre 48 kişi rehin alındı.

Olağanüstü zirve

Irak’ın Musul kentinde Türk Başkonsolosluğu’nun IŞİD militanları tarafından basılması nedeniyle Başbakanlık’ta olağanüstü zirve yapıldı. Zirveye Genelkurmay Harekat Başkanı Erdal Öztürk’ün de katılması dikkat çekti.



Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarının Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu’na baskın düzenlemesi Ankara’yı alarma geçirdi. Başbakanlık’ta konuyla ilgili olağanüstü toplantı gerçekleştirildi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’la konuyu masaya yatırdı.

Yaklaşık iki saat süren zirvenin ardından Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, toplantıda Genelkurmay Harekat Başkanı Korgeneral Erdal Öztürk’ün de yer aldığı bildirildi.

Korgeneral Erdal Öztürk’ün de toplantıya katılması, askeri harekat ihtimalinin de masaya yatıldığı yorumlarına neden oldu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Efkan Ala, “Dışişleri Bakanlığımız açıklama yapacak, onu bekleyin” dedi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, gelişmelerle ilgili bilgi almak üzere Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru'yu Çankaya Köşkü'ne çağırdı.

Musul kentini ele geçiren IŞİD militanları, Türk Başkonsolosluğu’na baskın düzenledi. Militanlar, elçilik çalışanlarını da rehin aldı.