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Politika

Ahmet Davutoğlu, 'Musul'da önlemler alındı' demişti

Irak'taki Musul Başkonsolosu dahil 48 çalışanın kaçırılmasından 22 saat önce, Dışişleri Bakanı Davutoğlu, 'Gerekli önlemler alındı' dedi

11 Haziran 2014 19:30

Irak'ın Musul şehrinde Musul Başkansolosu Öztürk Yılmaz dahil 48 Türk çalışanı IŞİD militanları tarafından rehin alındı.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu olaydan bir gün önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'Musul Başkansolosluğu'nda çalışanlar için gerekli güvenlik önlemleri alındı' demişti. 

Davutoğlu’nun attığı tweetler şöyle:

Son 48 saattir Irak'ta yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bağdat Büyükelçiliğimiz ve Musul ile Erbil Başkonsolosluklarımızla sürekli irtibat halindeyiz.

Musul başkonsolosluğumuzun güvenliği için gerekli önlemler alındı. Musul'da görev yapan tüm konsolosluk çalışanlarımız ve emniyet görevlilerimize de vakur duruşları için teşekkür ediyorum.

28 vatandaşımızla ilgili olarak da birçok kanaldan durumu takip ediyoruz. Şu ana kadar edindiğimiz bilgilere göre vatandaşlarımızın sağlıkları iyi. Onları bir an önce ailelerine kavuşturmak için yoğun bir mesai içindeyiz.”

 

ABD'den dönüyor

 

Öte yandan Dışişleri Bakanı Davutoğlu, New York'taki temaslarını keserek Türkiye'ye dönme kararı aldı.

 

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