Maliki: IŞİD'e karşı savaşacağız, Musul'u onlara bırakmayacağız

Irak Başbakanı Nuri El Maliki, IŞİD'in Musul'u işgal etmesinin ardından bgün yaptığı açıklamada, Parlamentoyu sorumluluklarına uygun bir biçimde davranarak olağanüstü hal ve seferberlik ilan etmeye davet ediyorum" dedi. Maliki, "IŞİD’e karşı savaşmak isteyenlerden gönüllü ordular kuracağız. IŞİD’in Musul’da kalmasına izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Seferberlik ilanı yapan Maliki, "Kapsamlı bir seferberlik ve tüm siyasi, mali ve halk olanaklarını alarma geçirerek terörizmi alt etmeli ve ister Musul olsun isterse de başka bir kent, teröristler tarafından işgal edilen tüm bölgelerde hayatı normale döndürmeliyiz" çaprısında bulundu.

Maliki, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Geri çekilme, zayıflık değil. Şu anda bir terörist saldırıyla karşı karşıyayız. Sadece hükümete değil, Irak’a yapılmış bir saldırı. Irak’a duyulan güveni yeniden kazanmalıyız. Adımları kararlı bir şekilde atıyoruz. Orduya destek vermeye devam edeceğiz.

Bu zorluğun üstesinden gelmeye çalışacağız. Bu barbar insanların kontrolü kaybetmesini, kontrolü geri almaya çalışacağız. Biz vazgeçmiyoruz. Irak çok büyük bir saldırıyla karşı karşıya."