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Politika

Kılıçdaroğlu: Dışişleri Bakanlığı Musul konusunda ne yapıyor, bilmiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Musul'daki gelişmelerin Türkiye'yi yakından etkileyeceğini belirterek, 'Dışişleri Bakanlığı bu konuda ne yapıyor diye sorarsanız onu bilmiyorum' diye konuştu

11 Haziran 2014 19:18

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Musul’da yaşananlara ilişkin, “Dışişleri Bakanlığı'nın oradaki gelişmeleri çok yakından izlemesi gerekiyor. Musul, Kerkük bizim için çok önemli. Oradaki bir siyasal görüşmenin Türkiye’yi etkileyeceğini hepimiz biliyoruz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve parti yöneticileriyle görüştü. Görüşmeye TBMM CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Genel Başkan Yardımcıları Erdoğan Toprak ile Bülent Tezcan da katıldı.

İHA'nın haberine göre, görüşme sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin “Musul’daki gelişmeleri takip edebiliyor musunuz” sorusu üzerine, “Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin Başkanı ile sayın Hunoğlu ile görüştüm. 28 TIR’dan 20 şoför şuanda Musul yakınında bir yerde bulunuyor. 8 şoförden şu ana kadar haber alınamadığı bana aktarıldı. İlk kez Türk şoförleri Musul’a gidiyorlar ve bir sorunla karşılaşmışlar. Ben yakından izlemeye çalışıyorum.

Sayın Nuhoğlu da gelişmeler hakkında bana bilgi verecek ama Dışişleri Bakanlığı bu konuda ne yapıyor diye sorarsanız onu bilmiyorum. Dışişleri Bakanlığının oradaki gelişmeleri çok yakından izlemesi gerekiyor. Musul, Kerkük bizim için çok önemli. Oradaki bir siyasal gelişmenin Türkiye’yi etkileyeceğini hepimiz biliyoruz. Türkiye’nin kendi ulusal çıkarlarını koruma konusunda gerekli duyarlılığı göstermesini arzu ediyorum. Ahmet Davutoğlu’nun böyle bir kapasite var mı? Diye sorarsınız açık yüreklilikle şunu söyleyebilirim Davutoğlu’nun böyle bir kapasitesi yok. Beni üzen noktada zaten bu” karşılığını verdi.

 

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