Musul'daki Türk TIR şoförü: Kurbanlık koyun gibi bekliyoruz

Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) ele geçirdiği Irak'ın Musul kentine yük taşıyan Türk TIR şoförlerinden Hataylı 38 yaşındaki Abit Yumuşak, kendisi ile görüşen DHA muhabirine Zaho kentinde bir petrol istasyona sığınarak kurtarılmayı beklediklerini söyledi.

Irak gümrüğünün, yükü teslim etmeden dönmelerine izin vermediğini belirten Yumuşak, IŞİD'dan kaçan yaklaşık 2 bin TIR şoförünün çevredeki akaryakıt istasyonlarına sığındığını söyledi.

Pazar günü Mersin liman'ından aldığı kuru üzümü Musul'un Jambur İlçesi'ne götürmek için yola çıktığını belirten Abit Yumuşak, kente yaklaştığı zaman bir anda uzun TIR konvoyu oluştuğunu, IŞİD'in saldırdığını belirterek, "IŞİD'in TIR konvoyuna saldırdığı yer benim birkaç kilometre önümdeydi. Yaşananları görünce ben ve diğer şoförler hemen U dönüşü yaparak kaçtık. Canımızı zor kurtardık. Geri dönerek Zaho kentinin yaklaşık 5 kilometre dışında bir petrol istasyonuna sığındık. Benim bulunduğum istasyonda yaklaşık 100 Türk TIR şoförü var" diye konuştu.



'Irak gümrüğü çıkışımıza izin vermiyor'



DHA muhabirinin telefonla görüştüğü TIR şoförü Yumuşak, Türkiye'ye geri dönmelerine de izin verilmediğini belirterek şöyle devam etti:

"Şu anda yol üzerindeki tüm petrol istasyonları Türk TIR şoförleriyle dolu ve hiçbirimiz ne ileri gidebiliyor ne de geri dönebiliyor. Geri dönmek istediğimiz zaman Irak gümrüğü, 'Yükünüzü teslim etmeden geri dönemezsiniz' diyerek buna izin vermiyor. Ben yükümüz Jambur İlçesi'ne teslim etmem gerekiyor ama Jambur, arkadaşlarımızın IŞİD'in eline esir düştüğü, çatışmaların yoğun olduğu yer. Onun için benim şu anda yükümü teslim etmem imkansız."



'Kurbanlık koyun gibi bekliyoruz'



Numaralarını bilmedikleri için hiçbir Türk makamla da irtibata geçmediklerini belirten Abit Yumuşak şunları söyledi:

"Çatışmalar bizim bulunduğumuz yere 150 kilometre uzaklıkta başlamıştı, ama şimdi 60 kilometre uzağımıza kadar geldi. Canımız Allah'a emanet. Numaralarını bilmediğimiz için Türk makamlarıyla da irtibat kuramıyoruz. Petrolde kurbanlık koyun gibi bekliyoruz. Civardaki tüm petrol istasyonları TIR şoförleri ile dolu. 2 bine yakın TIR şoförü petrollere sığınmış vaziyette. Çevremizde hiçbir güvenlik yok. IŞİD bulunduğumuz bölgeye doğru ilerliyor. Etrafta 1 tane ne asker ne de polis var. IŞİD buraya gelse bizim yapabileceğimiz bir şey yok ve diğer arkadaşlarımız gibi esir düşmekten korkuyoruz. Yetkililerden bizi buradan kurtarmalarını istiyoruz."



'Eşimi kurtarın'



Abit Yumuşak'ın Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde yaşayan 34 yaşındaki eşi Halime Yumuşak eşine bir şey olmasından korkuyor. Çocukları Yusuf, Ali, Dilara, Mahmut ve Yemen ile birlikte eşinin evine sağ salim dönmesini bekleyen Halime Yumuşak, onunla sık sık telefonda konuştuğunu belirterek, "Bulundukları ortamı tam olarak bilemediğim eşimin hayatından endişe duyuyorum. Eşimi ve diğer şoförlerin bir an önce bulundukları yerden alınarak Türkiye'ye getirilmelerini istiyorum" dedi.