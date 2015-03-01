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Dünya

Musul Valisi: Türkiye Musul'u kurtarma operasyonuna katılacak

Musul Valisi Esil Nuceyfi, Türkiye'nin ABD'öncülüğündeki uluslararası koalisyona katılarak Musul'u kurtarma operasyonuna destek vereceğini öne sürdü

01 Mart 2015 16:02

IŞİD'e karşı oluşturulan, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon ile Irak ordusu ve yerel güçlerin bahar aylarında gerçekleşeceği tahmin edilen "Musul'u kurtarma" operasyonuna Türkiye'nin de katılacağı öne sürüldü.

Barzani yönetimine yakınlığıyla bilinen Kürt haber portalı Rûdaw’abilgi veren Musul Valisi Esil Nuceyfi, “Türkiye, Musul operasyonuna katılmaya karar verdi” dedi. Nuceyfi, “Türkiye’nin operasyona askeri ve lojistik destek sunacağını, ayrıca silah ve cephane göndereceğini” iddia etti.

Esil Nuceyfi’nin kardeşi olan Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame Nuceyfi, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu ile görüşmüştü.

Irak’ın en büyük ikinci kenti olan zengin petrol yataklarına sahip Musul, 2014 yılının Haziran ayından bu yana IŞİD’in işgali altında bulunuyor. ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Irak Ordusu ve peşmergeler de kenti kurtaracak kara operasyonu için bir süredir hazırlık yapıyor.

 

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