Musul Valisi: IŞİD'in o müzede imha ettiği eserlerden sadece ikisi gerçek

Irak’ın Musul kentinin sürgündeki valisi Asil Nuceyfi, Kürt haber sitesi Rudaw’a yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde Musul Müzesi’nde IŞİD’in imha ettiği eserlerin çoğunun 2003 yılındaki Irak savaşının ardından Bağdat’a götürülen esas eserlerin kopyası olduğunu öne sürdü. Nuceyfi, "Ancak militanların imha ettiği gerçek 2 eser var; biri kanatlı boğa heykeli, diğeri Rozhan heykeli. Ayrıca videoda bazı gerçek eserlerin olmadığını tespit ettik, bu da IŞİD’in tahrip operasyonu öncesinde 7 tanesini aldığını gösteriyor" diye konuştu.

IŞİD’in 7 eseri çaldığını belirterek UNESCO’nun çalıntı eserleri almaması için antik eser tüccarlarını uyardığını söyleyen Nuceyfi, şöyle konuştu:

Sadece 2’si gerçek

“Musul Müzesi, Irak’ın ikinci büyük müzesi. Şans eseri, müzede değerli bazı eserler Bağdat’taki Ulusal Müze’ye aktarılmıştı. Videoda balyozla kırılan, imha edilenler gerçek eserlerin reprodüksiyonları. Ancak militanların imha ettiği gerçek 2 eser var; biri kanatlı boğa heykeli, diğeri Rozhan heykeli. Ayrıca videoda bazı gerçek eserlerin olmadığını tespit ettik, bu da IŞİD’in tahrip operasyonu öncesinde 7 tanesini aldığını gösteriyor.”

Irak’tan çalınan Akadlar dönemine ait eserlerin Türkiye, Suriye veya Lübnan üzerinden taşındığını iddia eden Nuceyfi, bu 2 ülkenin eserlerin kaçırılmasını önleyebileceğini belirtti.