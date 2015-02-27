Irak ordusu Musul'u IŞİD'den almaya hazırlanıyor

Irak ordusu, IŞİD'e karşı geniş çaplı operasyonlara hazırlanıyor. Savunma Bakanı Halit el-Ubeydi, Musul’u örgütten almaya yönelik hazırlıkları yerinde görmek için Selahaddin iline bağlı Taci bölgesindeki askeri birlikleri ziyaret etti

Bakan Ubeydi, IŞİD'e karşı savaşmak için konuşlandırılan Taci'deki askeri birlikleri denetledi. Ubeydi, burada komutanlarla toplantı yaparak, operasyon hazırlıkları ve sıkıntılı bölgelerdeki güvenlik durumuna ilişkin bilgi aldı. Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Ubeydi ve komutanların, harita üzerinde çalışmaları dikkati çekti. Selahaddin ve çevresindeki IŞİD militanlarına yönelik başlatılması beklenen operasyon hazırlıklarını da inceleyen Ubeydi, komutanlarla harekat sırasında kullanılacak askeri mühimmat ve diğer ihtiyaçları konuştu.

Irak ordusu ve Şii milislerden oluşan Halk Toplulukları'nın, uzun süredir IŞİD'in elinde bulunan Selahaddin ilini kurtarmak için operasyon hazırlığında olduğu biliniyor. Savunma Bakanı Ubeydi, daha önceki açıklamalarında, kentin ne zaman kurtarılacağına ilişkin tarih vermekten kaçınmıştı.

Bağdat'ın kuzeyindeki Selahaddin iline bağlı Taci bölgesinde Sünni Meşahide, Duleym, Zobe, Cubur, Akidat, Beni Temim ve Kaysiyyun aşiret mensupları yaşıyor. Taci, ABD'nin 2003'teki işgalinden sonra en çok Amerikan savaş uçağının düşürüldüğü bölge olarak biliniyor. BM'nin 2003 yılı verilerine göre bölgenin nüfusu 300 bin civarında. Taci Askeri Üssü'nün bulunduğu bölge, eskiden tank yapımında kullanılan malzemelerin üretildiği en büyük askeri fabrikaya sahipti.

Irak'ta IŞİD'in 10 Haziran'da Musul'u, ardından diğer bazı bölgeleri ele geçirmesiyle başlayan çatışmalar devam ediyor. Şii milislerin de içerisinde yer aldığı Irak ordusuyla Peşmerge güçleri, IŞİD'in elindeki toprakları kurtarmak için operasyonlar düzenliyor. ABD'nin öncülüğündeki koalisyon güçleri de Irak ordusuna havadan destek veriyor.