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Dünya

IŞİD kültür katliamına doymuyor; 7. yüzyıla ait heykelleri parçaladılar

IŞİD, Ninova eyaletinde yer alan ve içerisinde binlerce yıllık heykellerin bulunduğu Nineveh Arkeoloji Müzesi’ni balyozlar ve matkaplarla talan etti

26 Şubat 2015 19:00

Geçtiğimiz günlerde Musul Kütüphanesi’ni yakarak, aralarında Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalma haritaları ve nadir el yazması eserlerin de bulunduğu 10 bin kitabın yakan IŞİD, Irak'taki Nineveh Arkeoloji Müzesi'nde 7. yüzyıldan kalma heykelleri parçaladı.

Ele geçirdiği bölgelerde türbeleri ve tarihi eserleri havaya uçuran IŞİD, Irak'ta binlerce binlerce yıllık tarihi eserleri yok etti.

Yayınlanan yeni bir videoda militanların, milattan önce 7. yüzyıla ait heykel ve tarihi eserleri matkaplarla ve balyozlarla parçaladığı görülüyor.

Videonun başında görünen bir kişi ise, heykelleri insanları putperestliğe teşvik ettikleri gerekçesiyle kırdıklarını söylerken, "Peygamber bize tarihi kalıntılar ve heykellerden kurtulmamız gerektiğini öğütlüyor. Peygamberin arkadaşları da fethettikleri ülkelerde bunun aynısını yapmıştır" diyor. 

Reuters, kırılan heykellerin geçen yıl Haziran'da IŞİD'in eline geçen Musul'da olduğunu belirtti.

Ajansa konuşan arkeolog Lamia el Geylani, parçalanan eserlerin 'paha biçilemez nitelikte' olduğunu vurgularken, "Sadece Irak'ın değil tüm dünyanın mirasıydı bu eserler. İnsanlık mirasıydı. Eşsiz eserlerdi" dedi. 

 

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