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Dünya

IŞİD'den kültür katliamı; Musul Kütüphanesi'ndeki Osmanlı arşivi ve el yazmaları yakıldı

IŞİD, Musul kütüphanesi'ndeki Osmanlı arşivini, nadir bulunan 8 bin tarihi kitabı ve el yazmalarını yaktı

26 Şubat 2015 00:15

IŞİD militanları, Musul kütüphanesinde aralarında el yazması kitapların da bulunduğu yaklaşık 8 bin eseri yaktı. Patlayıcı malzemeler kullanılarak yok edilen eserler arasında UNESCO’nun Nadir Eserler Listesi’nde yer alan kitaplar da bulunuyordu.

Independent’ta yer alan habere göre, Musul Kütüphanesi’nde bulunan yaklaşık olarak 8,000 kitap, aşırı İslamcı militanlar tarafından yok edildi. Kaybolduğuna inanılan eserler arasında Osmanlı’nın 20. Yüzyıl arşivlerinden kalan haritalar, koleksiyonlar ve kitaplar ile Irak gazetelerinden bir koleksiyon bulunuyordu.

AL RAI dış ilişkiler muhabiri Elijah J. Magnier’ın aktarımına göre Musul kütüphanesi’nde 112, 709 el yazması ve kitap bulunuyordu. Musul Halk Kütüphanesi müdürü Ghanim al-Ta’an IŞİD militanları bazı patlayıcı maddeler kullanarak binayı yıktığını söyledi.

IraqiNews.com’a konuşan yerel bir kaynak “İnsanlar bu teröristleri kütüphaneye zarar vermemesi için engellemeye çalıştı ancak başarılı olamadı’’ ifadesini kullandı.

Musul 2014 Haziran ayından bu yana IŞİD’in kontrolünde bulunuyor.

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