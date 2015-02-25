IŞİD, Irak ve Suriye'de çoğu kadın ve çocuk 250 kişiyi kaçırdı

IŞİD'in, Suriye’deki Hasake kentinte ele geçirdiği 12 köyde, çoğu kadın ve çocuk 150 Süryani'yi kaçırdığı açıklandı.

Tikrit'in etkili dini liderlerinden Şeyh Enver Ubeydi, IŞİD’den Rubeysa köyünden üç gün önce 9’u çocuk 127 kişiyi kaçırdığını geçen süre içinde 21 kişiyi serbest bıraktığını söyledi. Ubeydi örgütün elinde 9-10 yaşlarında çocukların da olduğunu belirtti.



Al Jazeera'nin haberine göre, Ubeydi, kaçırılan kişilerin çoğunluğunun IŞİD’e karşı savaşanların akrabaları olduğunu, kendi aşiretinden 600 kişinin de Haziran'dan bu yana IŞİD tarafından öldürüldüğünü kaydetti.



IŞİD’in bölgedeki Sünni aşiretleri cezalandırmak istediğini dile getiren Ubeydi, “IŞİD, Sünni aşiretlerin ordunun örgüte karşı başlattığı mücadeleye destek vermesine misilleme olarak insanlarımızı kaçırdı” dedi.

Suriye’de 150 Süryani Hristiyan kaçırıldı

Süryani İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD’in Suriye’nin Haseke vilayetindeki 12 Süryani kasabasını ele geçirdiğini, kaçırdığı kişi sayısının 150’ye yükseldiğini duyurdu.

Süryani İnsan Hakları Gözlemevi’nin başkanı Osama Edward, IŞİD’in Haseke kentine yakın yeni ele geçirdiği kasabalarda, çoğu kadın ve çocuk 70 kişi daha kaçırdığını ifade etti.



Edward, IŞİD’in kaçırdığı Süryanileri Suriye’de cephelere dağıttığını, canlı kalkan olarak kullanacağını iddia etti.

Özellikle Kobani ve Cerablus arasında batıya doğru önemli mevzi kaybeden IŞİD Haseke bölgesinde saldırılarını yoğunlaştırmıştı.