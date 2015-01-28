İşte IŞİD'den kurtarılan Kobanê'den geriye kalanlar
28 Ocak 2015 10:58
115
Anadolu Ajansı, terör örgütü IŞİD ile bazı Kürt gruplar arasındaki çatışmalar nedeniyle harabeye dönen, Türkiye sınırındaki Suriye kenti Kobani'yi (Ayn el Arap) görüntüledi.
215
Kobani'de dört ayı aşkın süredir devam eden çatışmaların ardından ilçenin kontrolü büyük oranda Kürt grupların denetimine geçti.
315
Bölgeyi uzun süre kuşatan ve ilçe merkezine kadar giren terör örgütünün Kobani'nin güney kesimine çekildiği belirtiliyor.
415
Ağır silahların kullanıldığı çatışmalardan geriye yıkılan binalar, harabeye dönen mahalleler, çöken altyapı ve hurdaya dönen araçlar kaldı.
515
Kent merkezinde neredeyse hasar almayan bina bulunmuyor.
615
Kobani'deki çarşı, hastane ve kamu binalarının yerle bir olduğu görülüyor.
715
Kürt grupların ise keskin nişancılardan korunmak enkaza dönen binalara halı ve çarşaf gibi malzemeler astıkları gözlendi.
815
Sivil halkın bulunmadığı Kobani'de birçok binanın, hava bombardımanı, intihar saldırıları, havan mermileri nedeniyle yıkıldığı görüldü.
915
Bu arada bölgeden zaman zaman çatışma sesleri geliyor, koalisyon güçlerine ait savaş uçakları da keşif yapıyor.
© Tüm hakları saklıdır.