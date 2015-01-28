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İşte IŞİD'den kurtarılan Kobanê'den geriye kalanlar

28 Ocak 2015 10:58

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Anadolu Ajansı, terör örgütü IŞİD ile bazı Kürt gruplar arasındaki çatışmalar nedeniyle harabeye dönen, Türkiye sınırındaki Suriye kenti Kobani'yi (Ayn el Arap) görüntüledi.

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Kobani'de dört ayı aşkın süredir devam eden çatışmaların ardından ilçenin kontrolü büyük oranda Kürt grupların denetimine geçti.

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Bölgeyi uzun süre kuşatan ve ilçe merkezine kadar giren terör örgütünün Kobani'nin güney kesimine çekildiği belirtiliyor.

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Ağır silahların kullanıldığı çatışmalardan geriye yıkılan binalar, harabeye dönen mahalleler, çöken altyapı ve hurdaya dönen araçlar kaldı.

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Kent merkezinde neredeyse hasar almayan bina bulunmuyor.

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Kobani'deki çarşı, hastane ve kamu binalarının yerle bir olduğu görülüyor.

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Kürt grupların ise keskin nişancılardan korunmak enkaza dönen binalara halı ve çarşaf gibi malzemeler astıkları gözlendi.

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Sivil halkın bulunmadığı Kobani'de birçok binanın, hava bombardımanı, intihar saldırıları, havan mermileri nedeniyle yıkıldığı görüldü.

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Bu arada bölgeden zaman zaman çatışma sesleri geliyor, koalisyon güçlerine ait savaş uçakları da keşif yapıyor.

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