Irak: IŞİD'e ikmal yapan iki İngiliz uçağını düşürdük

Irak Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkanı Hakem El-Zameli, İngiltere’nin IŞİD’e ikmal yapan iki askeri uçağını düşürdüklerini, uçaklara ait görüntülerin de ellerinde bulunduğunu, İngiltere hükümetinden açıklama beklediklerini söyledi.

Zete'de yer alan habere göre, El-Zameli, IŞİD’de karşı çarpışan koalisyonun başın çeken ABD ve koalisyonun güçlü ortaklarından İngiltere hakkında dikkat çekici iddialarda bulundu.

Farsnews.com’da önceki gün yer alan habere göre, Hakem El-Zameli, yaptığı açıklamada, Irak ordusunun, IŞİD üyelerine silah taşıyan iki İngiliz askeri uçağını El-Anbar bölgesinde vurarak düşürdüğünü öne sürdü. Zameli, “Irak Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Savunma Komitesi, IŞİD’e silah taşırken düşürülen iki İngiliz uçağının silah bıraktığına dair fotoğraflarına ulaştı. Irak Parlamentosu, bu konuda Londra’dan açıklama istedi” dedi.

Bağdat hükümetine bölge halkı ve güvenlik güçleri tarafndan düzenli olarak bilgiler geldiğini anlatan Zameli, bu bilgilerin ABD önderliğindeki koalisyon uçaklarının, IŞİD’in denetimi altında bulunan topraklara sortiler düzenleyerek havadan ikmal yaptıkları yönünde olduğunu aktardı.

Irak’ta yayın yapan Al-Ahad haber sitesinde yer alan habere göre ise, bu sabah Anbar Vilayet Konseyi Başkanı Halif Termüz, “IŞİD’in hakimiyetinden kurtardığımız bölgelerde ABD, Avrupa ve İsrail menşeili silahlar keşfettik” diyerek Batı’ya çıkıştı. Termüz, silahların Ramadi şehrinin doğusunda bulunduğunu aktardı.

Zameli ise, ABD’nin Kerbela ve Bağdat’a yakın olan Anbar bölgesindeki kaos ortamının sürmesini istediğini, IŞİD krizinin sona ermemesi için de, ABD’nin bilgisi kapsamında koalisyon ülkelerinin IŞİD’e silah desteği verdiklerini savundu.

Zameli, Ocak ayında da koalisyon uçaklarının Selahaddin bölgesindeki IŞİD hedeflerine yiyecek ve askeri teçhizat bıraktığını iddia etmişti.

Zameli, Ocak ayında Fars Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada IŞİD’in Irak’ta hayatta kalmasının tek sebebinin “IŞİD’e karşı koalisyon” birliklerinin desteği olduğunu söylemişti.

IŞİD’in, ABD’nin Irak’tan ayrılırken geride bıraktığı bir kısım askeri teçhizata ve özellikle humvee jiplere sahip olduğu biliniyordu.

ABD; IŞİD’in eline geçen silahların IŞİD’in nerede olduğunu bilinmediği için “yanlışlıkla” yapılan hava ikmalleri sonucu gerçekleştiğini savunuyor. Ancak Selahaddin ve Anbar’a IŞİD’in büyük oranda hakim olduğu geniş kesimlerce biliniyor.

CNN’de dört gün önce yer alan haberlerde de IŞİD’in eline ABD üretimi yeni M16 tüfeklerinin geçtiği yer almış ve konu ABD basınına da kısmen yansımıştı.

Irak’ın İngiltere askeri uçaklarını düşürdüğü haberi, CNN’in bu haberinin ardından geldi.

Uçak düşürme haberine henüz bir yalanlama veya açıklama gelmedi, uluslararası basın ve ana akım medya da habere temkinli yaklaştı. Ancak birçok bağımsız askeri blog yazarı, Batı’nın IŞİD’e el altından destek verdiği iddialarını uzun süredir devam ettiriyor. Türkiye’nin de benzer şekilde IŞİD’e destek vermiş olduğu da konuşulan konulardan.