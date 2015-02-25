Times gazetesinde Roger Boyes imzası ile çıkan bir yorum yazısında Türkiye'nin Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne karşı tutumu eleştiri konusu ediliyor ve Batılı ülkelerle olan ilişkisi masaya yatırılıyor.

Boyes yazısında "Ankara, bölgesel iktidarı için NATO ve IŞİD'i birbirine karşı kışkırtıyor" diyor.

IŞİD'e karşı yürütülen harekatta Türkiye'nin "kuşkulu" bir müttefik haline geldiği yorumunu yapan Boyes, Türkiye'nin biri Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirmek, diğer, ise Kürtlerin Orta Doğu'daki iktidar boşluğunda faydalanmasının önüne geçmek olan iki önceliği olduğunu ve bu amaç doğrultusunda IŞİD'in düşmandan ziyade faydalı bir araç olduğunu yazıyor.

"...Türkiye ABD öncülüğündeki koalisyonun parçasıymış gibi görünürken düşmanın hayatını kolaylaştıracak yollar buluyor" diyen Borges, IŞİD'in ekonomisinin Türk aracılara bağlı olduğunu, Türkiye'nin Musul'da alıkonan 40 diplomatik personel ve aileleri için pazarlık etmesi örneğinde olduğu gibi IŞİD komutnaları ile aktif iletşim kanallarına sahip olduğunu söylüyor.

Boyes yazısını noktalarken şunları söylüyor:

"(Türkiye) hükümeti kendi jeopolitik oyunları; bu çatışmada kimin düşman olduğu konusunda bir konsensusa varmak konusundaki kendi yetersizliği nedeniyle felç olmuş durumda. Bu, Türkiye'ye güvenmeyi zorlaştırıyor. Şimdilik, sadece arkadaşmışız gibi davranmamız gerekmekte".