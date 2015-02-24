IŞİD, günde 90 bin mesajla sosyal medyada propaganda yapıyor



İnternette dolaşan vahşet dolu video ve fotoğraflar, nefret içeren mesajlar.... IŞİD, bu tür görüntü ve içeriklerle sosyal medyayı dev bir propaganda platformuna dönüştürdü. İngiliz üniversitesi King's College'in Savaş Araştırmaları Bölümü’nde "Medya ve Savaş" konulu ders veren Dr. Peter Busch, örgütün hedefinin farklı gruplara ulaşmak olduğunu kaydediyor. Busch’a göre, paylaşılan mesajların fazlalığı ve sıklığı ile örgüt, öncelikle kendi militanlarına güç gösterisi yapıyor.

Bu güç gösterisinin aynı zamanda bir zaafa da işaret ettiğini kaydeden Busch, şunları kaydediyor: "Bu aynı zamanda bir zayıflık göstergesi de. Moralleri yüksek tutmak için başarı mesajlarına ihtiyaç duyuluyor. Bununla birlikte örgüt iki gruba daha sesleniyor. Bunlar, militanlaştırılması gereken destekçiler ve tabii ki IŞİD karşıtları. Bir yandan örneğin El Kaide gibi kendi içindeki karşıtlarını kötülemek hedefleniyor. Her iki örgüt de aynı ideolojiyi taşımasına rağmen siyasi açıdan farklılık gösteriyor. Diğer yandan da Batılı hükümetleri şok edip kışkırtarak karşılık veremeye teşvik etmek amaçlanıyor."

Kaliteli video çekimleri

Busch, gövde gösterisi ve Batı’ya karşı kışkırtmanın yanı sıra örgütün Avrupa ve ABD'den de destekçi bulmayı amaçladığını ifade ediyor. Örgütün sosyal medyada paylaştığı mesajlar yüksek bir kaliteye ulaşmış durumda. Busch, iyi kalitedeki video çekimlerinin özellikle Batı‘yı hedef aldığını söylüyor ve örgütün medya stratejisine ilişkin şunları kaydediyor: "Örgütün medya stratejisi, militanlarının yeni nesil olduğuna ve yeni bir medya anlayışı ile büyüdüklerine işaret ediyor. Propagandanın gücünün farkındalar ve yeni medyayı, tamamen ideolojilerini yayma amaçlı kullanıyorlar. Amerikalılar, İslamcı grupların ve onların destekçilerinin sosyal medya platformlarında günde 90 bin paylaşımından bahsediyor. Bu rakam, ürkütücü. Birçok hükümet buna karşı neler yapılabileceğini kendine soruyor. Tabii ki karşı propaganda yapma çabaları var, ancak bu o kadar kolay değil. Sosyal meydayadaki dağınık iletişim ağı içerisinde kimleri takip etiğiniz çok önemli."

Toplum düzenini yıkma girişimi

Busch, sosyal medya üzerinden yapılan propaganda ile IŞİD'in sadece Suriye ve Irak'ta değil, Libya ve Sina Yarımadası'nda da güçlendiğini göstermek istediğini belirtiyor. Mesajlarda sürekli örgütün genişmelesine vurgu yapıldığını kaydeden Busch, Batılı toplumlar için endişe verici bir başka konuya daha dikkat çekiyor. Busch "O da örgütün bazı mesajları ile bizim toplumumuz içindeki bazı grupları kendi saflarına çekmek istemesi. Buna toplum düzenini yıkma girişimi de denebilir, yani bizim sosyal dengelerimizi alt üst etme çabası. Bu çaba IŞİD için militanlaştırma kadar önemli. Bu sayede toplumda, İslam’ın tamamına karşı çıkan gruplar oluşuyor. Ve bu da bizim hiç de küçümsenmemesi gereken siyasi dayanışmamamız için büyük bir tehlike oluşturuyor" diye konuşuyor.