Mustafa Yeneroğlu: AK Parti'nin içerisinde çoğunluk, Arınç’ın ifade ettiği sözleri 2016'dan beri düşünüyor

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu , ''Bülent Arınç’ın son günlerde ifade ettiği sözleri 2016 yılından bu yana AK Parti içerisinde çoğunluk düşünüyor zaten. Ben Kavala olayını 2016’dan beri toplantılarda gündeme getiriyorum ve bu toplantılarda hiçbir milletvekilinin bana itiraz ettiğine şahit olmadım” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın hukuk, demokrasi, ekonomi ve Avrupa konusundaki yeni söylemlerini DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.

Yeneroğlu, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkede korku imparatorluğu oluşturmuş durumda. Bülent Arınç’ın son günlerde ifade ettiği sözleri 2016 yılından bu yana AK Parti içerisinde çoğunluk düşünüyor zaten. Ben Kavala olayını 2016’dan beri toplantılarda gündeme getiriyorum ve bu toplantılarda hiçbir milletvekilinin bana itiraz ettiğine şahit olmadım” dedi.

Yeneroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkede korku imparatorluğu oluşturmuş durumda. Bülent Arınç’ın son günlerde ifade ettiği sözleri 2016 yılından bu yana AK Parti içerisinde çoğunluk düşünüyor zaten. Birçok insan bunu özel toplantılarda da dile getirdi. Ben Kavala olayını 2016 yılından beri toplantılarda gündeme getiriyorum ve bu toplantılarda hiçbir Milletvekilinin bana itiraz ettiğine şahit olmadım. Parti yönetimi de bu konuda benden farklı düşündüğünü zannetmiyorum ama Cumhurbaşkanı, partiyi kurumsal kimliğinden tamamen soyutlamış, kendisini alkışlayan içi boş bir hülleye dönüştürmüş vaziyette."

"İnsanlar neden tepki göstermiyor?"

“Şu sorulabilir; insanlar neden tepki göstermiyor? Çünkü iktidar, öyle bir korku imparatorluğuna dönüştürdü ki en fazla korkan içeride olan insanlar. Kimse yarın öbür gün vatan haini olmak istemiyor, kimse FETÖ’cü olmak istemiyor. Bu iktidar süreci içerisinde yozlaşmalardan nasibini almışsa bunun hesabını vermek istemiyor. Yıllardan beri Arınç’ın tepesinde de demoklesin kılıcı hep sallandırılıyordu. Bugün bu noktaya gelmiş olmasının sebebi yine kendisinin ortaya koyduğu bir iradeden daha ziyade Cumhurbaşkanı’nın konuşmasıyla ortaya koyduğu tutumun gereğidir. Arınç; ‘’ömrüm boyunca hukukun üstünlüğünü ve adalet kavramını savunan birisiyim’’ diyor. Bugün ülkede hukukun üstünlüğü ve adalet adı altında ne kaldı ki? Zaten içi boşaltılmış vaziyette değil mi? Bunu o da biliyor, bilmeyen kimse kalmadı ki. Açıkça ifade etmedikten sonra, sorunun ne olduğunu net olarak göstermedikten sonra kimsenin kendi kendini kandırmasının bir anlamı yok.”

"Cemil Çiçek'in sözlerinin ne farkı var?"

“Arınç’ın bu gün ifade ettiği durum özelikle Ak Parti içerisinde büyük bir çoğunluğun düşündüğü meseleler bunlar ve yeni konular da değil ama bugün Cumhurbaşkanı tekrar demokrasi, hukuk reformu veya seferberliğinden ne anladığını tekrar ortaya koymuş oldu. Cemil Çiçek’in geçen günlerde söylediği şeylerle bugün bu söylenenler arasında nitelik olarak ne fark var? Hiçbir fark yok. Arınç sadece isim ifade etmiş oldu.”

"2021'in ortasında olası seçime hazırız"

“Genel başkanımız on günlük programına baktığımızda her gün bir ilde kongre yapıyor. Bizim gördüğümüz bize yönelik teveccühün olağanüstü olduğu. Toplumun çok ciddi bir ilgisi var ve bu ilginin de sürdürülmesi karşısında iktidar çok ciddi endişe duyuyor. Şu anda yok sayma politikası takip ediyorlar. Ancak bu sürdürülebilir bir şey değil. Bizi rahat bırakmalarının da bir zararı yok. Şu açıdan söylüyorum, kongrelerimiz devam ediyor ve Aralık ayının ortasına kadar parti olarak seçime yeterlilik noktasındaki şartları yerine getirmek üzere 41 ilin kongresini bitirerek ilk yapılacak seçimlerde yani 2021’in ortasında mı yapılır artık ne zaman yapılırsa hazır hale gelmek için ciddi bir uğraş içerisindeyiz.”

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare (YİK) Üyesi Bülent Arınç, Bülent Arınç'ın HaberTürk'te katıldığı yayında"Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın tahliyesi olabilir; delil uyduramazsınız, çocuk bile yazmaz bu iddianameleri!" dedi.

Erdoğan, isim vermeden Arınç'ın açıklamalarına göndermede bulunarak, "Reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz" tepkisini gösterdi.

Arınç, "Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın tahliyesi olabilir" sözlerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert tepki göstermesi üzerine yaptığı açıklamada, "Konuşma beni çok rencide etti. Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı. İstifa ettiğim yönünde bazı söylentiler çıkmış ama şu an için bu doğru değil. Kendisiyle görüştükten sonra gereken neyse onu yapacağım" düşüncesini dile getirdi.

Bu ifadeler ardından hükûmete yakınlığıyla bilinen bazı isimler ve MHP’liler, Arınç’a sert tepki gösterdi.

Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Halen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan siyaset eskisi bir şahsın, televizyona çıkıp Sorosçu Osman Kavala ile terörist Demirtaş’a güzellemeler yapması kelimenin tam anlamıyla çarpıklık, hatta ahmaklıktır” ifadelerini kullandı.

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